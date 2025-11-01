Урал - Челябинск. 5 ноября 2025 17:00

Новости
Вход
Наумов: несмотря на поражение, мне "Локомотив" понравился
"Зенит" продлил контракт с Венделом до конца сезона-2028/2029
2
"Ростов" уступил "Акрону" в матче 14-го тура РПЛ
5
"Зенит" нанес "Локомотиву" первое поражение в РПЛ и вышел на второе место
52
Пономарев: "Динамо" было ближе к победе, чем "Рубин", они потихоньку налаживают игру в нападении
7
Матчи
52
Сегодня (25)
Завтра (24)
Вчера (3)
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Рубин
0 - 0
0
0
Динамо
Завершен
Динамо Мх
2 - 0
2
0
Крылья Советов
Завершен
Зенит
2 - 0
2
0
Локомотив
Завершен
Ростов
0 - 1
0
1
Акрон
Завершен
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Урал
2 - 0
2
0
Сокол
Завершен
Шинник
1 - 0
1
0
Челябинск
Завершен
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Брайтон
3 - 0
3
0
Лидс
Завершен
Ноттингем Форест
2 - 2
2
2
Манчестер Юнайтед
Завершен
Фулхэм
3 - 0
3
0
Вулверхэмптон
Завершен
Бернли
0 - 2
0
2
Арсенал
Завершен
Кристал Пэлас
2 - 0
2
0
Брентфорд
Завершен
Тоттенхэм
0 - 1
0
1
Челси
Завершен
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Вильярреал
4 - 0
4
0
Райо Вальекано
Завершен
Атлетико
3 - 0
3
0
Севилья
Завершен
Реал Сосьедад
3 - 2
3
2
Атлетик
Завершен
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Удинезе
1 - 0
1
0
Аталанта
Завершен
Наполи
0 - 0
0
0
Комо
Завершен
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Хайденхайм
1 - 1
1
1
Айнтрахт
Завершен
Унион
0 - 0
0
0
Фрайбург
Завершен
Майнц
1 - 1
1
1
Вердер
Завершен
Санкт-Паули
0 - 4
0
4
Боруссия М
Завершен
РБ Лейпциг
3 - 1
3
1
Штутгарт
Завершен
Бавария
3 - 0
3
0
Байер
Завершен
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
ПСЖ
1 - 0
1
0
Ницца
Завершен
Монако
0 - 1
0
1
Париж
2 тайм
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
ЦСКА
2 - 0
2
0
Нижний Новгород
Завершен
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Хетафе
2 - 1
2
1
Жирона
Завершен
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Аугсбург
0 - 1
0
1
Боруссия Д
Завершен
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Оренбург
12:00
Сочи
Не начат
Балтика
17:00
Ахмат
Не начат
Краснодар
19:30
Спартак
Не начат
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Волга Ул
16:00
Родина
Не начат
Спартак Кострома
17:00
Черноморец
Не начат
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Вест Хэм
17:00
Ньюкасл
Не начат
Манчестер Сити
19:30
Борнмут
Не начат
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Леванте
16:00
Сельта
Не начат
Алавес
18:15
Эспаньол
Не начат
Барселона
20:30
Эльче
Не начат
Бетис
23:00
Мальорка
Не начат
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Верона
14:30
Интер
Не начат
Фиорентина
17:00
Лечче
Не начат
Торино
17:00
Пиза
Не начат
Парма
20:00
Болонья
Не начат
Милан
22:45
Рома
Не начат
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Кельн
17:30
Гамбург
Не начат
Вольфсбург
19:30
Хоффенхайм
Не начат
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Ренн
17:00
Страсбург
Не начат
Тулуза
19:15
Гавр
Не начат
Лилль
19:15
Анже
Не начат
Нант
19:15
Метц
Не начат
Ланс
19:15
Лорьян
Не начат
Брест
22:45
Лион
Не начат
Россия
Первая Лига
2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Факел
Урал
Спартак Кострома
Родина
Ротор
КАМАЗ
Челябинск
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
Шинник
Енисей
Черноморец
Арсенал Тула
Уфа
Волга Ульяновск
Торпедо
Сокол
Чайка
Урал - Челябинск. 5 ноября 2025 17:00
онлайн
Стадион:
Екатеринбург Арена
Екатеринбург
Первая лига
14 тур
Урал
Челябинск
Первая лига
