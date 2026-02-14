Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
2 - 1 2 1
АлашкертЗавершен
Нижний Новгород
4 - 1 4 1
СогдианаЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
КайратЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
ТоболЗавершен

"Балтика" хочет подписать игрока "Крыльев Советов" - источник

Калининградская "Балтика" проявляет интерес к защитнику "Крыльев Советов" Николаю Рассказову.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
По информации источника, в клубе рассматривают 28-летнего футболиста как вариант замены Владиславу Саусю, который покинул команду этой зимой и перебрался в "Спартак".

Рассказов выступает за самарцев с начала 2023 года. В текущем сезоне защитник провёл 23 встречи во всех турнирах и отметился четырьмя голевыми передачами.

"Балтика" после 18 туров имеет в активе 35 баллов и располагается на пятой строчке в РПЛ. В 19-м туре чемпионата России команда Андрея Талалаева сыграет с "Зенитом", матч пройдёт 27 февраля.

Источник: "Чемпионат"

