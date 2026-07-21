Батраков: в плане денег я рассудительный

"Наверное, да. Я сейчас сижу на базе "Локомотива", с неплохими сезонами за спиной. Если бы что-то неправильно сделал, наверное, меня здесь не было бы.
В плане денег я более-менее рассудительный. Хотя могу купить что-то из вещей, но отношусь к этому с головой", — сказал Батраков.
В плане денег я более-менее рассудительный. Хотя могу купить что-то из вещей, но отношусь к этому с головой", — сказал Батраков.
20-летний полузащитник является одним из лидеров "Локомотива" и считается одним из самых перспективных игроков российского футбола. В прошлом сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач. Действующее соглашение Батракова с "железнодорожниками" рассчитано до лета 2029 года.
Источник: "Чемпионат"