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Батраков: в плане денег я рассудительный

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков рассказал, что старается разумно распоряжаться финансами и не поддается праздному образу жизни.
Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"
Хавбек московского "Локомотива" Алексей Батраков рассказал, как относится к деньгам и удается ли ему избегать соблазнов, связанных с жизнью в столице.

"Наверное, да. Я сейчас сижу на базе "Локомотива", с неплохими сезонами за спиной. Если бы что-то неправильно сделал, наверное, меня здесь не было бы.

В плане денег я более-менее рассудительный. Хотя могу купить что-то из вещей, но отношусь к этому с головой", — сказал Батраков.

20-летний полузащитник является одним из лидеров "Локомотива" и считается одним из самых перспективных игроков российского футбола. В прошлом сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач. Действующее соглашение Батракова с "железнодорожниками" рассчитано до лета 2029 года.

Источник: "Чемпионат"

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