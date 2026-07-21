Батраков: в плане денег я рассудительный

Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"

"Наверное, да. Я сейчас сижу на базе "Локомотива", с неплохими сезонами за спиной. Если бы что-то неправильно сделал, наверное, меня здесь не было бы.



В плане денег я более-менее рассудительный. Хотя могу купить что-то из вещей, но отношусь к этому с головой", — сказал Батраков.