Футболист ЦСКА: не удивлюсь, если Месси сыграет на следующем чемпионате мира

Милан Гайич считает, что Лионель Месси ещё может сыграть на чемпионате мира.
Фото: ФИФА
Защитник ЦСКА признался, что не удивится, если капитан сборной Аргентины продолжит международную карьеру и выступит на следующем мундиале.

- Месси - уникальный игрок. Он вел за собой Аргентину на чемпионате мира. Но, видимо, ему не хватило свежести к концу турнира. Не буду удивлен, если он сыграет на следующем ЧМ, - цитирует Гайича "Матч ТВ".

На завершившемся чемпионате мира аргентинский нападающий отметился восемью забитыми мячами и четырьмя ассистами на партнёров. В финале турнира сборная Аргентины уступила Испании со счётом 0:1.

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