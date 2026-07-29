"Нижний Новгород" объявил об уходе вратаря спустя девять часов после его подписания

Евгений Латышонок сменил клуб дважды за один день.
Фото: ФК "Балтика"
После перехода из "Зенита" в "Нижний Новгород" уже спустя девять часов было объявлено, что футболист уходит в аренду в "Балтику", где проведёт сезон-2026/2027.

В 12:00 по московскому времени нижегородский клуб объявил о подписании голкипера и пожелал ему успешных выступлений в своей команде. Однако уже в 21:01 пресс-служба сообщила, что Латышонок продолжит карьеру в "Балтике" на правах аренды.

Напомним, Латышонок уже защищал цвета "Балтики" - он выступал за калининградцев с 2019 по 2024 год.

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