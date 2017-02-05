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Юрий Семин: пусть Шишкин повторит путь Кузьмина
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о решении отпустить защитника Романа Шишкина в "Краснодар".
– Почему так легко отпустили Шишкина – игрока сборной, который пришелся ко двору в четвертой команде чемпионата?
– По той простой причине, что после нескольких матчей осенью он проиграл свою позицию Янбаеву. Ренат стал играть лучше. Может, в дальнейшем Шишкин вновь будет выглядеть здорово в другой команде.
Если он – опытный футболист и игрок сборной, зачем его держать на скамейке? Когда-то Роман точно также выиграл конкуренцию у Кузьмина, Олег ушел в "Рубин".
И выяснилось, что правильно сделал, написал красивую историю, завоевал награды, получил в зрелом возрасте вызов в сборную. Так и у Шишкина пусть появится новый стимул в "Краснодаре".
"Спорт-Экспресс"
– Почему так легко отпустили Шишкина – игрока сборной, который пришелся ко двору в четвертой команде чемпионата?
– По той простой причине, что после нескольких матчей осенью он проиграл свою позицию Янбаеву. Ренат стал играть лучше. Может, в дальнейшем Шишкин вновь будет выглядеть здорово в другой команде.
Если он – опытный футболист и игрок сборной, зачем его держать на скамейке? Когда-то Роман точно также выиграл конкуренцию у Кузьмина, Олег ушел в "Рубин".
И выяснилось, что правильно сделал, написал красивую историю, завоевал награды, получил в зрелом возрасте вызов в сборную. Так и у Шишкина пусть появится новый стимул в "Краснодаре".
"Спорт-Экспресс"
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