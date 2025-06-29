- Тоже только узнал, что прошла жеребьевка. Да у нас нормальная группа. Общался сегодня с коллегами. Не знаю информацию, о которой вы спрашиваете. Первого июля у нас сбор лиги. Там увидимся с коллегами, пообщаемся. Удивлен ли тому, что жеребьевка была в записи? Есть и есть. Сыграем.
Напомним, ранее сегодня, 29 июня, пресс-служба турнира опубликовала состав группового раунда Пути РПЛ Кубка России. Махачкалинское "Динамо" сыграет в квартете С против московского "Спартака", "Ростова" и "Пари НН".
По итогам жеребьевки столичное "Динамо" опубликовало в своем официальном телеграм-канале обращение, в котором было выражено недовольство тем, что на церемонии не присутствовал представитель бело-голубых и не было прямой трансляции жеребьевки. Также в клубе усомнились в честности жребия.
Источник: "СЭ"
Газизов - о жеребьевке Кубка России: есть и есть. У "Динамо" Мх нормальная группа, сыграем
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался об итогах жеребьевки группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала