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Газизов - о жеребьевке Кубка России: есть и есть. У "Динамо" Мх нормальная группа, сыграем

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался об итогах жеребьевки группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
- Тоже только узнал, что прошла жеребьевка. Да у нас нормальная группа. Общался сегодня с коллегами. Не знаю информацию, о которой вы спрашиваете. Первого июля у нас сбор лиги. Там увидимся с коллегами, пообщаемся. Удивлен ли тому, что жеребьевка была в записи? Есть и есть. Сыграем.

Напомним, ранее сегодня, 29 июня, пресс-служба турнира опубликовала состав группового раунда Пути РПЛ Кубка России. Махачкалинское "Динамо" сыграет в квартете С против московского "Спартака", "Ростова" и "Пари НН".

По итогам жеребьевки столичное "Динамо" опубликовало в своем официальном телеграм-канале обращение, в котором было выражено недовольство тем, что на церемонии не присутствовал представитель бело-голубых и не было прямой трансляции жеребьевки. Также в клубе усомнились в честности жребия.

Источник: "СЭ"

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