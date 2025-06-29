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Тедеев: смутило, что никак по итогам сезона не оценили Дзюбу. Это неверно и неправильно

Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев удивлен, что нападающего Артема Дзюбу никак не отметили по итогам сезона.
Фото: ФК "Акрон"
- Немного смутило, что никак по итогам сезона не оценили Дзюбу. Он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, в составе сборной России. Я думал, что это как-то отметят. Было очень неприятно. Это неверно и неправильно, на мой взгляд. Вклад Артема в развитие футбола России должен был быть оценен.

Напомним, в прошедшем сезоне 36-летний центральный нападающий Артем Дзюба обновил два рекорда, установленных экс-форвардом Александром Кержаковым, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола и национальной сборной России.

Всего за свою карьеру Дзюба провел 567 матчей на клубном уровне, в которых записал на свой счет 209 голов. За сборную своей страны форвард провел 56 игр и отметился 31 забитым мячом.

Источник: "Матч ТВ"

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