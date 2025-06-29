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Спартак
3 - 1 3 1
ТорпедоЗавершен
Локомотив
16:00
Арсенал ТулаНе начат
Зенит
19:00
Црвена ЗвездаНе начат

Динамо - ОФК Белград. 30 июня 2025 19:00

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Товарищеские матчи
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Динамо - ОФК Белград?


	



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Динамо ОФК Белград Товарищеские матчи

     
        
        





        

            
                
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