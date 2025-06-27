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0 - 3 0 3
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2 - 0 2 0
ПачукаЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
17:00
АмкалНе начат
Краснодар
19:00
Динамо МхНе начат

Интер - Флуминенсе. 30 июня 2025 22:00

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 Клубный чемпионат мира

1/8 финала
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Интер - Флуминенсе?


	



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Интер Флуминенсе Клубный чемпионат мира

     
        
        





        

            
                
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