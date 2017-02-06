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Александр Бубнов: немного удивился, что Дзюбу назначили капитаном "Зенита"

Бывший игрок сборной СССР и московского "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал назначение Артема Дзюбы капитаном "Зенита".

"Немного удивился, что Дзюбу назначили капитаном. Он компанейский парень, первый, когда пинка дать. Но капитаном должен быть более авторитетный игрок. Капитан – проводник тренерских идей на поле. Он должен и потребовать от своих одноклубников. Я чего-то такого не замечал за ним. Капитан должен вести за собой команду, а Артем сам зависим на поле. Для капитанства нужны другие критерии", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
Теги: Дзюба Зенит Бубнов
Сегодня, 21:25
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№5 Написал: vlees (Сегодня, 21:41) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну как говорится наш город-ваша столица,наша шл*ха-ваш капитан,бгггг
Регистрация: 12.01.2017
№4 Написал: Ваганыч (Сегодня, 21:40) #
  • -5
  •  (5)
online

Цитата: Mitrich
? Я так просто окуел.

Так шлюба вроде недавно капитан ..... А ты окуел уже давненько ....


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с высоты моей должности и статуса я вполне информирован(с)
Регистрация: 23.12.2015
№3 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 21:40) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Mitrich
Цитата: Александр Бубнов
Немного удивился, что Дзюбу назначили капитаном.


Немного? Я так просто окуел.

Смутные времена настали.
Регистрация: 12.07.2014
№2 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 21:34) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Александр Бубнов
Немного удивился, что Дзюбу назначили капитаном.


Немного? Я так просто окуел.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 21:30) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
А чё, вчера он был капитаном?


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Регистрация: 15.04.2011
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