Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
19:14
ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом" (32)
ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом" (32)
Александр Бубнов: немного удивился, что Дзюбу назначили капитаном "Зенита"
Бывший игрок сборной СССР и московского "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал назначение Артема Дзюбы капитаном "Зенита".
"Немного удивился, что Дзюбу назначили капитаном. Он компанейский парень, первый, когда пинка дать. Но капитаном должен быть более авторитетный игрок. Капитан – проводник тренерских идей на поле. Он должен и потребовать от своих одноклубников. Я чего-то такого не замечал за ним. Капитан должен вести за собой команду, а Артем сам зависим на поле. Для капитанства нужны другие критерии", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
"Немного удивился, что Дзюбу назначили капитаном. Он компанейский парень, первый, когда пинка дать. Но капитаном должен быть более авторитетный игрок. Капитан – проводник тренерских идей на поле. Он должен и потребовать от своих одноклубников. Я чего-то такого не замечал за ним. Капитан должен вести за собой команду, а Артем сам зависим на поле. Для капитанства нужны другие критерии", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.