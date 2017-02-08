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Юрий Семин: Шкулетич и Миранчук едут с нами на сбор, Прудников - нет

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сообщил, что нападающий Петар Шкулетич и полузащитник Алексей Миранчук отправятся на третий сбор, а форвард Александр Прудников, находившийся в команде на просмотре, - нет.

"Надеемся, что на сборе будут новички. Из основной команды поедут все, в том числе Миранчук, у него контракт до декабря, я надеюсь, что он его выполнит до конца. Будет хорошо кого-то взять в нападение, но если не успеем, будем действовать своими резервами. Шкулетич хорошо работал в молодежной команде, поэтому он поедет на сбор с основой.

Если будет какой-то вариант, который устроит "Локомотив" и Шкулетича, то, возможно, будут какие-то изменения. Пока предложений нет.

Прудников не поедет на третий сбор, Амир Натхо должен поехать. Из молодых игроков поедут только Михаил Лысов и Артем Галаджан. Мы смотрели много ребят, они оставили приятное впечатление, но им нужна игровая практика, поэтому их передали в молодежный состав", - цитирует Семина ТАСС.
Теги: Семин Миранчук Шкулетич Прудников Локомотив
Сегодня, 22:17
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