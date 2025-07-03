Юрист: вина Писарского в манипулировании результатом матча "Сочи" не доказана
Юрист Антон Смирнов, представляющий интересы футболиста Владимира Писарского, заявил, что вина его клиента в манипулировании результатом матча "Сочи" не доказана.
Фото: ФК "Сочи"
Ранее стало известно, что Писарский отстранен от футбола до лета 2026 года по итогам дела, связанных со ставками.
Футболист провел прошлый сезон в "Сочи" на правах аренды из "Крыльев Советов". Нападающий провел за сочинцев 30 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал пять голевых ассистов.