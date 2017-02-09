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Игорь Чугайнов: "Локомотив" даже близко не восполнил потерю Самедова

Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов отметил, что "железнодорожникам" трудно будет заменить Александра Самедова, который перешёл в "Спартак".

"Потеря Самедова, ключевого игрока команды, даже близко невосполнима. У "Локо" были проблемы в атаке, а без Александра станет еще тяжелее. Он отдавал голевые передачи, создавал в одиночку моменты. Не зря же Самедов один из лучших бомбардиров команды в первой части сезона. А надеяться на Фарфана я бы не стал. Трудно спрогнозировать, как он поведет себя ранней весной на наших полях, которые не всегда отличаются качеством. Он уже немолод, лучшие матчи провел за "Шальке", - цитирует Чугайнова "Спорт-Экспресс".
Теги: Чугайнов Самедов Локомотив
Сегодня, 16:08
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(0)
№5 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:56) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Гений просто)

ты до Семина посмотри статистику,с Семиным у них сразу конфликт пошел и то на фоне импотенции атаки Локо у него приличные цифры для его амплуа,а до Семина стабильно был в лидерах по результативности,но Фан фан тюльпан конечно теперь ваше все,поэтому и находитесь там где находитесь)))
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 17:47) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Цитата: сектант
Только глупцы могут считать что способны заменить лидера локо последних лет и одного из лучших крайних хавов России всяким шлаком.

А глупцы вроде тебя верят таким, как Чуг)

Цитата: karfagen
4 гола
3 с пенальти
2 паса
лучший

Гений просто)

Не в Чугайнове дело,Самедов и в сборной и в клубе один из лучших.
Регистрация: 3.11.2016
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 17:00) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: сектант
Только глупцы могут считать что способны заменить лидера локо последних лет и одного из лучших крайних хавов России всяким шлаком.

А глупцы вроде тебя верят таким, как Чуг)

Цитата: karfagen
4 гола
3 с пенальти
2 паса
лучший

Гений просто)


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 16:49) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сектант
Только глупцы могут считать что способны заменить лидера локо последних лет и одного из лучших крайних хавов

4 гола
3 с пенальти
2 паса
лучший


--------------------
JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 16:14) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
А как же фанфаран? worried

Только глупцы могут считать что способны заменить лидера локо последних лет и одного из лучших крайних хавов России всяким шлаком.
Регистрация: 3.11.2016
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