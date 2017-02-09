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Игорь Чугайнов: "Локомотив" даже близко не восполнил потерю Самедова
Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов отметил, что "железнодорожникам" трудно будет заменить Александра Самедова, который перешёл в "Спартак".
"Потеря Самедова, ключевого игрока команды, даже близко невосполнима. У "Локо" были проблемы в атаке, а без Александра станет еще тяжелее. Он отдавал голевые передачи, создавал в одиночку моменты. Не зря же Самедов один из лучших бомбардиров команды в первой части сезона. А надеяться на Фарфана я бы не стал. Трудно спрогнозировать, как он поведет себя ранней весной на наших полях, которые не всегда отличаются качеством. Он уже немолод, лучшие матчи провел за "Шальке", - цитирует Чугайнова "Спорт-Экспресс".
"Потеря Самедова, ключевого игрока команды, даже близко невосполнима. У "Локо" были проблемы в атаке, а без Александра станет еще тяжелее. Он отдавал голевые передачи, создавал в одиночку моменты. Не зря же Самедов один из лучших бомбардиров команды в первой части сезона. А надеяться на Фарфана я бы не стал. Трудно спрогнозировать, как он поведет себя ранней весной на наших полях, которые не всегда отличаются качеством. Он уже немолод, лучшие матчи провел за "Шальке", - цитирует Чугайнова "Спорт-Экспресс".
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