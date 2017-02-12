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"Крылья Советов" сыграют на заключительном сборе с "Пахтакором", "Тосно" и "Кайратом"

"Крылья Советов" продолжают подготовку ко второй части чемпионата.

Сегодня у команды два тренировочных занятия. Первое прошло в тренажерном зале, второе на поле отеля. Определились все соперники самарцев на этом сборе. В Белеке будет сыграно три матча. Первую игру "Крылья Советов" проведут 16 февраля с "Пахтакором", 20 февраля – c "Тосно" и завершат программу игр 23 февраля с "Кайратом". Заключительный сбор самарцы завершат 25 февраля.

ПФК "Крылья Советов"
Теги: Крылья Советов Кайрат Тосно
Сегодня, 19:20
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