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"Крылья Советов" сыграют на заключительном сборе с "Пахтакором", "Тосно" и "Кайратом"
"Крылья Советов" продолжают подготовку ко второй части чемпионата.
Сегодня у команды два тренировочных занятия. Первое прошло в тренажерном зале, второе на поле отеля. Определились все соперники самарцев на этом сборе. В Белеке будет сыграно три матча. Первую игру "Крылья Советов" проведут 16 февраля с "Пахтакором", 20 февраля – c "Тосно" и завершат программу игр 23 февраля с "Кайратом". Заключительный сбор самарцы завершат 25 февраля.
ПФК "Крылья Советов"
Сегодня у команды два тренировочных занятия. Первое прошло в тренажерном зале, второе на поле отеля. Определились все соперники самарцев на этом сборе. В Белеке будет сыграно три матча. Первую игру "Крылья Советов" проведут 16 февраля с "Пахтакором", 20 февраля – c "Тосно" и завершат программу игр 23 февраля с "Кайратом". Заключительный сбор самарцы завершат 25 февраля.
ПФК "Крылья Советов"
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