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Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (5)
"Рубин" поздравил Тараса Бурлака с 27-летием
"Рубин" на официальном сайте поздравил защитника Тараса Бурлака, который сегодня отмечает своё 27-летие.
"22 февраля свой 27-й день рождения празднует защитник "Рубина" Тарас Бурлак. От всей души поздравляем Тараса, желаем больших побед на футбольном поле, здоровья и успехов в личной жизни", - говорится в поздравлении.
"22 февраля свой 27-й день рождения празднует защитник "Рубина" Тарас Бурлак. От всей души поздравляем Тараса, желаем больших побед на футбольном поле, здоровья и успехов в личной жизни", - говорится в поздравлении.
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