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"Рубин" поздравил Тараса Бурлака с 27-летием

"Рубин" на официальном сайте поздравил защитника Тараса Бурлака, который сегодня отмечает своё 27-летие.

"22 февраля свой 27-й день рождения празднует защитник "Рубина" Тарас Бурлак. От всей души поздравляем Тараса, желаем больших побед на футбольном поле, здоровья и успехов в личной жизни", - говорится в поздравлении.
Теги: Бурлак Рубин
Сегодня, 17:04
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