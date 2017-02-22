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Агент: желание вернуться в Россию у Одемвингие действительно было
Агент экс-форварда "Локомотива" Питера Одемвингие Владимир Дейнека рассказал, что 35-летний футболист продолжит выступать за английский клуб "Ротерхэм Юнайтед".
"Питер Одемвингие остаётся в Англии. Желание вернуться в РФПЛ действительно было. Переговоры с российским клубом шли уже на финальной стадии, но мы не договорились по условиям. Питеру нужно получить английский паспорт, поэтому до лета всё равно пришлось бы оставаться в Англии. К тому же у него недавно родилась дочь. С каким клубом шли переговоры? Могу сказать лишь, что это был не "Оренбург". Есть ли вероятность, что он летом снова попробует вернуться в РФПЛ? На данный момент об этом нет речи", - цитирует Дейнеку "Чемпионат.сом".
"Питер Одемвингие остаётся в Англии. Желание вернуться в РФПЛ действительно было. Переговоры с российским клубом шли уже на финальной стадии, но мы не договорились по условиям. Питеру нужно получить английский паспорт, поэтому до лета всё равно пришлось бы оставаться в Англии. К тому же у него недавно родилась дочь. С каким клубом шли переговоры? Могу сказать лишь, что это был не "Оренбург". Есть ли вероятность, что он летом снова попробует вернуться в РФПЛ? На данный момент об этом нет речи", - цитирует Дейнеку "Чемпионат.сом".
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