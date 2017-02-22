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Агент: желание вернуться в Россию у Одемвингие действительно было

Агент экс-форварда "Локомотива" Питера Одемвингие Владимир Дейнека рассказал, что 35-летний футболист продолжит выступать за английский клуб "Ротерхэм Юнайтед".

"Питер Одемвингие остаётся в Англии. Желание вернуться в РФПЛ действительно было. Переговоры с российским клубом шли уже на финальной стадии, но мы не договорились по условиям. Питеру нужно получить английский паспорт, поэтому до лета всё равно пришлось бы оставаться в Англии. К тому же у него недавно родилась дочь. С каким клубом шли переговоры? Могу сказать лишь, что это был не "Оренбург". Есть ли вероятность, что он летом снова попробует вернуться в РФПЛ? На данный момент об этом нет речи", - цитирует Дейнеку "Чемпионат.сом".
Теги: Одемвингие
Сегодня, 18:02
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№1 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 18:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
за все сказанное ему тут рады не будут

да и уровень его абсолютный аутсайдер чемпионшипа -Ротерхэм Юнайтед


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
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