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Лоренсо Мельгарехо раньше остальных завершил тренировку "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо на сегодняшней тренировке в Испании потянул мышцу спины и был вынужден покинуть занятие досрочно.

Как сообщает официальный сайт красно-белых, повреждение парагвайца незначительно. В ближайшие дни он продолжит работу в общей группе.
Теги: Мельгарехо Спартак
Вчера, 23:21
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№1 Написал: pasha Киров (Вчера, 23:33) #
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Логично...на хер надо..


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
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