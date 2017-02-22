Лоренсо Мельгарехо раньше остальных завершил тренировку "Спартака"

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Вчера 23:00
Крыша стадиона "Крестовский" протекла во время концерта (12)
Крыша стадиона "Крестовский" протекла во время концерта (12)
Вчера 22:49
"Валенсия" нанесла поражение "Реалу" (1)
"Валенсия" нанесла поражение "Реалу" (1)
Вчера 22:46
Оценки матча "Фенербахче" - "Краснодар" (6)
Оценки матча "Фенербахче" - "Краснодар" (6)
Вчера 22:40
На "Крестовском" во время концерта из-за жарки блинов сработала пожарная сигнализация (8)
На "Крестовском" во время концерта из-за жарки блинов сработала пожарная сигнализация (8)
Вчера 22:35
Джано Ананидзе: раньше ежедневно ходил качаться, но стал хуже чувствовать себя на поле (7)
Джано Ананидзе: раньше ежедневно ходил качаться, но стал хуже чувствовать себя на поле (7)
Вчера 22:00
Ахмед Муса сыграет против "Севильи" с первых минут (1)
Ахмед Муса сыграет против "Севильи" с первых минут (1)
Вчера 21:40
Дмитрий Тарасов: возможно, поражение даже пойдет на пользу (1)
Дмитрий Тарасов: возможно, поражение даже пойдет на пользу (1)
Вчера 21:32
Йоахим Лев: Черчесов обладал невероятным мастерством и харизмой, он не любил проигрывать
Йоахим Лев: Черчесов обладал невероятным мастерством и харизмой, он не любил проигрывать
Вчера 21:04
Адам Лаллана продлил контракт с "Ливерпулем"
Адам Лаллана продлил контракт с "Ливерпулем"
Вчера 20:40
Иван Данильянц: Джанаев, скорее всего, не будет готов к ответному матчу со "Спартой" (1)
Иван Данильянц: Джанаев, скорее всего, не будет готов к ответному матчу со "Спартой" (1)
Вчера 20:24
Оливье Дешахт: наши шансы с "Зенитом" 50 на 50
Оливье Дешахт: наши шансы с "Зенитом" 50 на 50
Вчера 20:14
ЦСКА дозаявил на вторую часть сезона четырех футболистов (13)
ЦСКА дозаявил на вторую часть сезона четырех футболистов (13)
Вчера 20:12
"Локомотив" проиграл норвежскому "Стрёмсгодсету" (2)
"Локомотив" проиграл норвежскому "Стрёмсгодсету" (2)
Вчера 20:02
Олег Лужный: Луческу в "Зените" тоже начал гнать, что "Спартак" хотят сделать чемпионом (13)
Олег Лужный: Луческу в "Зените" тоже начал гнать, что "Спартак" хотят сделать чемпионом (13)
Вчера 19:46
Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол
Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол
Вчера 19:40
Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить (3)
Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить (3)
Вчера 19:27
Защитник "Спарты": мы будем биться в матче с "Ростовом" (2)
Защитник "Спарты": мы будем биться в матче с "Ростовом" (2)
Вчера 19:24
ЦСКА с минимальным счетом выиграл у "Уфы" (46)
ЦСКА с минимальным счетом выиграл у "Уфы" (46)
Вчера 19:14
Руслан Аджинджал: "Краснодар" ждет непростой матч, но надеюсь, что все сложится хорошо (1)
Руслан Аджинджал: "Краснодар" ждет непростой матч, но надеюсь, что все сложится хорошо (1)
Вчера 19:10
Александр Кержаков: сейчас моя готовность чуть больше 50% (3)
Александр Кержаков: сейчас моя готовность чуть больше 50% (3)
Вчера 18:52
"Краснодар" назвал стартовый состав на матч с "Фенербахче" (1)
"Краснодар" назвал стартовый состав на матч с "Фенербахче" (1)
Вчера 18:16
Карлес Пуйоль встретится с волонтерами ЧМ-2018
Карлес Пуйоль встретится с волонтерами ЧМ-2018
Вчера 17:21
Игорь Акинфеев - в старте ЦСКА на матч с "Уфой" (13)
Игорь Акинфеев - в старте ЦСКА на матч с "Уфой" (13)
Вчера 17:10
Эктор Бальерин летом может перейти в "Барселону"
Эктор Бальерин летом может перейти в "Барселону"
Вчера 17:04
"Рубин" поздравил Тараса Бурлака с 27-летием
"Рубин" поздравил Тараса Бурлака с 27-летием
Лоренсо Мельгарехо раньше остальных завершил тренировку "Спартака"
Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо на сегодняшней тренировке в Испании потянул мышцу спины и был вынужден покинуть занятие досрочно.
Как сообщает официальный сайт красно-белых, повреждение парагвайца незначительно. В ближайшие дни он продолжит работу в общей группе.
Как сообщает официальный сайт красно-белых, повреждение парагвайца незначительно. В ближайшие дни он продолжит работу в общей группе.
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