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"Рубин" вернется на "Казань-Арену" матчем чемпионата России с "Зенитом"
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что "Рубин" вернется на "Казань-Арену" матчем чемпионата России с "Зенитом", который состоится в конце марта.
"В рамках нашей рабочей встречи мы обсуждали этот вопрос. На "Казань-Арену" мы вернемся в конце марта к матчу с "Зенитом". Этим матчем мы откроем футбольный сезон на "Казань-Арене" в этом году", - цитирует Леонова ТАСС.
"В рамках нашей рабочей встречи мы обсуждали этот вопрос. На "Казань-Арену" мы вернемся в конце марта к матчу с "Зенитом". Этим матчем мы откроем футбольный сезон на "Казань-Арене" в этом году", - цитирует Леонова ТАСС.
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