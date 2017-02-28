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"Рубин" вернется на "Казань-Арену" матчем чемпионата России с "Зенитом"

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что "Рубин" вернется на "Казань-Арену" матчем чемпионата России с "Зенитом", который состоится в конце марта.

"В рамках нашей рабочей встречи мы обсуждали этот вопрос. На "Казань-Арену" мы вернемся в конце марта к матчу с "Зенитом". Этим матчем мы откроем футбольный сезон на "Казань-Арене" в этом году", - цитирует Леонова ТАСС.
Теги: Леонов Рубин
Сегодня, 16:26
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