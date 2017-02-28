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Полузащитник Адилсон покидает "Терек"

Полузащитник Адилсон Варкен покинул "Терек", сообщает официальный сайт клуба.

Накануне футболист обратился с просьбой расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон по семейным обстоятельствам, и клуб пошёл навстречу игроку. Ещё на сборах тренерский штаб предоставил Адилсону возможность отправиться на родину в связи с болезнью отца.

Сегодня вечером Адилсон вылетает в Москву, а завтра утром оттуда в Бразилию.
Теги: Терек
Сегодня, 18:06
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