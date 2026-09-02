По данным телеграм-канала "Мутко против", разговор состоялся в аэропорту Самары перед вылетом команды и фанатов в Москву. Общение проходило на повышенных тонах, но до физического конфликта не дошло. Болельщики раскритиковали футболистов за большое количество ошибок и заявили, что не готовы мириться с "таким безволием, как в игре с "Акроном". Часть фанатов также потребовала отставки Галактионова.
В основное время встречи "Акрона" и "Локомотива" голов забито не было - 0:0, после чего самарская команда победила в серии пенальти со счётом 5:4. Безвыигрышная серия железнодорожников во всех турнирах достигла девяти матчей.
Фанаты "Локомотива" потребовали отставки Галактионова в аэропорту Самары - источник
Болельщики "Локомотива" встретились с футболистами и Михаилом Галактионовым после кубковой игры с "Акроном".
Фото: ФК "Локомотив"