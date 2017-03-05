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Василий Столыпин: "Оренбург" постарается сохранить арендованных Кержакова и Григорьева

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин сообщил, что новые футболисты уже в первой игре за команду против тульского "Арсенала" доказали свою квалификацию.

"Не все клеилось, но на сегодняшний момент самое главное - результат. Виден прогресс в атаке, впервые выиграли с разницей в три мяча, надо просто использовать свои моменты. Новички показали, что они достаточно квалифицированные. Мы на верном пути/

Дело в том, что летом времени не хватило, хотя трансферный рынок был шире. Трансферная политика летом, скажем так, вышла не очень хорошая. За зимний период мы провели соответствующую работу и, считаю, усилились нормально - взяли по одному-два игрока в каждую линию, игроков своих сборных; первая игра показала, что усиления достаточно.

Далеко мы не заглядываем, но я изначально говорил, что мы вышли в премьер-лигу надолго, так что посмотрим. Опции нет, но будем стараться (их сохранить - прим.). Нормальные ребята, коллектив с их приходом не пошатнулся", - цитирует Столыпина ТАСС.
Теги: Столыпин Кержаков М. Григорьев Оренбург
Сегодня, 17:15
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№1 Написал: АН-124 Каменск-Шахтинский (Сегодня, 17:23) #
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Болеет за:
«Ростов»
Вряд ли Ростов отдаст надолго Григорьева,если тот разыграется
Регистрация: 5.06.2016
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