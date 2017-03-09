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Иван Новосельцев: хочу приносить пользу "Зениту" и сборной России

Защитник "Зенита" Иван Новосельцев признался, что расстроен малым количеством игровой практики в петербургской команде.

"Общался с главным тренером сборной России, когда был в расположении национальной команды. Каждый раз, когда меня вызывали, мы общались. По поводу моего перехода в «Зенит», естественно, тоже разговаривали.

Мы в целом на разные темы общались. Естественно, для меня важно играть. Тренеру тоже важно, чтобы я выходил на поле. Я спортсмен амбициозный, у меня большие планы на будущее. Сейчас я не играю, и для меня это большое разочарование. Хочу как можно быстрее исправить ситуацию. Хочу приносить пользу и своему клубу, и сборной", - цитирует Новосельцева "Чемпионат.сом".
Теги: Новосельцев Зенит Сборная России
Сегодня, 17:15
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№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ваня что бы играть надо на сборах играть,связи нарабатывать,а не болеть.Да и медленный ты .Если б играли в три центральных самое то,а в два ты будешь привозить похлеще Нету.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№4 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 17:42) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дык, елы-палы! Играй, на... "Разочарование большое" у него... Тьфу! rage
Регистрация: 6.12.2014
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 17:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
А помните в Ростове был такой защитник - Иван Новосельцев.
Хороший защитник был, играл в обороне надежно, и даже голы забивал частенько с угловых.
Не в курсе, где он сейчас?

Аа погодите, это на его место с зарплатой в 4 евроляма взяли пенсионера лавочника из Челси, который оставил бомжей без ЛЕ.
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 17:22) #
  • +1
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online

А вы Иван сачкуйте побольше. лечитесь постоянно. Вы где травмы умудряетесь получать? На каждой тренировке что ли? Приехали в Питер к жене, деньги большие и наслаждаетесь жизнью. Вы футболист или кто? Возьмите себя в руки уже. Хорош из себя вечного доходягу за безумные деньги корчить
Регистрация: 23.09.2008
№1 Написал: kruga (Сегодня, 17:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Черчесов помощникам: "Вызовите ка мне товарища Новосельцева"


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
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