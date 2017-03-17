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Анатолий Тимощук: сегодня провел первую тренировку в новом качестве, испытывал волнение

Анатолий Тимощук, ставший ассистентом Мирчи Луческу в "Зените", дал первое интервью.

— Сегодня провел первую тренировку в новом качестве, испытывал волнение. Рад, что команда хорошо поработала. Настроение хорошее. Все знают, в какой ситуации мы находимся, что нужно команде, поэтому работаем, чтобы подойти в оптимальном состоянии к матчу.

— Слухи очень долго ходили перед вашим присоединением к тренерскому штабу Мистера. Почему это произошло сейчас, а не месяцем раньше или позже?

— Как произошло, так и произошло. Было много нюансов, вопросов, но я рад, что они разрешились и теперь могу полностью посвятить себя работе и помочь команде не как игрок, а как тренер. Надеюсь, все получится. Приложу максимум усилий, чтобы команда выигрывала матчи, показывала красивый футбол и радовала болельщиков.

ФК "Зенит"
Теги: Тимощук Зенит
Сегодня, 18:21
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23
(3)
№23 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 19:36) #
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online

Цитата: Blessing
Толик, конечно, много сделал для команды, но ведь много и питерских бывших футболистов, не таких ярких, но тем не менее, доморощенных, которые не отказались бы помочь родному ЗЕНИТУ. Но здесь сыграл фактор Луческу, и наверное, баварский опыт Тимощука в его пользу. Только будет ли это на пользу великому Зениту, большой вопрос.
Мирчу сам на волоске, и будут(мб) теперь одних и тех же футболистов тренировать разные тренеры с разными требованиями. Вот это точно на пользу не пойдёт, насмотрелись на свиней, не хочу такого.

продолжайте и дальше тупых баранов в свое голубое логово собирать КУ КУ ТАК ДЕРЖАТЬ ЗАПИТЕСКИЕ
Регистрация: 6.02.2017
№22 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:33) #
  • -1
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online

Цитата: SHIGA
Михаил, это было в прошлом!
давай новое с бандерлогами Ато и зенитом..

Это не мое - я так не умею
Регистрация: 3.03.2007
№21 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:31) #
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
"Суперзвезда донецкого «Шахтера»,
Полузащитник Толя Тимощук,
Ел борщ со смальцем в номере на сборах,
Когда раздался в дверь короткий стук.
***
Он только ложку уронил всего лишь,
Когда от блюда оторвал глаза:
В дверях стоял сам Виктор Янукович,
И взор его туманила слеза.
***
- К тебе зашел я на хвылынку чисто,
Сиди! Позволь мне сбоку постоять…
Таких, как ты, великих футболистов
От важных дел нэ трэба отрывать!
***
Ты, Анатолий, ешь побольше мяса,
Тебе сейчас калории нужны,
Ты - достоянье нашего Донбасса,
Тебе мы в ножки кланяться должны!
***
Теперь мы будем жить в тепле и сыто,
Пришел на Украину звездный час:
Хозяева российского «Зенита»
Тебя хотят купить в обмен на газ!
***
Вот ты сейчас сидишь в трусах без гетров,
А для меня уже живут в тебе
Десятки миллионов кубометров,
Текущие по газовой трубе!
***
Тобою, Тимощук, как говорится,
Мы можем целый месяц наконец
Отапливать шахтерскую столицу,
Любимый город с именем Донецк!
***
Ты - это тыщи газовых баллонов!
Твоя нога ценней, чем голова.
Ты стоишь целых двадцать миллионов -
Роналдо был дешевле раза в два,
***
Когда он из мадридского «Реала»
Переходил в футбольный клуб «Милан»!
Ты, Тимощук, для нас милей, чем сало,
Роднее, чем горилка, ты, Толян!
***
Вот я перед тобой стою и плачу,
И, як хрусталь, слеза во мне звенит.
Ведь я ж бэз «Шахтаря» тэбэ нэ бачу,
Но надо, гля, играть за их «Зенит»!
***
Им никогда победы не добиться,
Покуда в их ряды не встанет наш.
Они способны разве что жениться
Лишь на певицах, вышедших в тираж!
***
Смешно, как говорится, Анатолий,
Спина от смеха у меня в поту…
Ну все, ты потихоньку двигай, что ли,
А я опять на выборы пойду!"

Михаил, это было в прошлом!
давай новое с бандерлогами Ато и зенитом..


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№20 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:30) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Толик, конечно, много сделал для команды, но ведь много и питерских бывших футболистов, не таких ярких, но тем не менее, доморощенных, которые не отказались бы помочь родному ЗЕНИТУ. Но здесь сыграл фактор Луческу, и наверное, баварский опыт Тимощука в его пользу. Только будет ли это на пользу великому Зениту, большой вопрос.
Мирчу сам на волоске, и будут(мб) теперь одних и тех же футболистов тренировать разные тренеры с разными требованиями. Вот это точно на пользу не пойдёт, насмотрелись на свиней, не хочу такого.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№19 Написал: vvSpartak (Сегодня, 19:26) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
надеюсь когда выписдят луческу( а это скоро)..этого укропа бандеровца выпистят следом..

вопрос: какой долпаеп пригласил его? чем думали то..

цыгана с толиком выгонят и неустойку заплатят ещё и толику за 2 года или честно поделят ее


--------------------
Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№18 Написал: bazetd СПБ (Сегодня, 19:16) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: малкавиан
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук опроверг слухи о том, что он устроился работать в стане сине-бело-голубых.

«Я никогда не работал в «Зените», а только играл там. Это всё слухи, не знаю, кто их распространяет. Наверное, российская пресса. Они там могут сделать новость из ничего и обсуждать как факт», — сказал Тимощук в интервью украинскому телеканалу 112.


Мне вот интересно, ты всей инфе из хохлопрессы веришь?
Я Тимощука не оправдываю. и видеть его не хочу в Зените, но вот ссылаться на ***ых хохлов не западло?


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Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007
№17 Написал: Кристоф (Сегодня, 19:12) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: дин
Киев мать городов русских,нужно писать с большой буквы,город временно захвачен продажной хунтой,которые ради бабла и евросраки предали Русь..

Не стоит так же забывать про кружевные трусы.

Цитата: checkmate
Такое интеллектуальное лицо,и такие похабные мысли.

ты считаешь то что он написал неправильно?
Регистрация: 16.08.2008
№16 Написал: checkmate (Сегодня, 19:11) #
  • +2
  •  (4)

[quote=дин][quote=Cheese1156]
(Простите киев с большой буквы написать не могу)[/quote]

Киев мать городов русских,нужно писать с большой буквы,город временно захвачен продажной хунтой,которые ради бабла и евросраки предали Русь..

Такое интеллектуальное лицо,и такие похабные мысли.
Регистрация: 21.02.2016
№15 Написал: дин провинция (Сегодня, 19:05) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Cheese1156
(Простите киев с большой буквы написать не могу)


Киев мать городов русских,нужно писать с большой буквы,город временно захвачен продажной хунтой,которые ради бабла и евросраки предали Русь..


--------------------
Я просто охуел,когда мой клуб свалился в ФНэл...
Регистрация: 12.04.2015
№14 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:01) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: малкавиан
Я никогда не работал в «Зените», а только играл там


"Суперзвезда донецкого «Шахтера»,
Полузащитник Толя Тимощук,
Ел борщ со смальцем в номере на сборах,
Когда раздался в дверь короткий стук.
***
Он только ложку уронил всего лишь,
Когда от блюда оторвал глаза:
В дверях стоял сам Виктор Янукович,
И взор его туманила слеза.
***
- К тебе зашел я на хвылынку чисто,
Сиди! Позволь мне сбоку постоять…
Таких, как ты, великих футболистов
От важных дел нэ трэба отрывать!
***
Ты, Анатолий, ешь побольше мяса,
Тебе сейчас калории нужны,
Ты - достоянье нашего Донбасса,
Тебе мы в ножки кланяться должны!
***
Теперь мы будем жить в тепле и сыто,
Пришел на Украину звездный час:
Хозяева российского «Зенита»
Тебя хотят купить в обмен на газ!
***
Вот ты сейчас сидишь в трусах без гетров,
А для меня уже живут в тебе
Десятки миллионов кубометров,
Текущие по газовой трубе!
***
Тобою, Тимощук, как говорится,
Мы можем целый месяц наконец
Отапливать шахтерскую столицу,
Любимый город с именем Донецк!
***
Ты - это тыщи газовых баллонов!
Твоя нога ценней, чем голова.
Ты стоишь целых двадцать миллионов -
Роналдо был дешевле раза в два,
***
Когда он из мадридского «Реала»
Переходил в футбольный клуб «Милан»!
Ты, Тимощук, для нас милей, чем сало,
Роднее, чем горилка, ты, Толян!
***
Вот я перед тобой стою и плачу,
И, як хрусталь, слеза во мне звенит.
Ведь я ж бэз «Шахтаря» тэбэ нэ бачу,
Но надо, гля, играть за их «Зенит»!
***
Им никогда победы не добиться,
Покуда в их ряды не встанет наш.
Они способны разве что жениться
Лишь на певицах, вышедших в тираж!
***
Смешно, как говорится, Анатолий,
Спина от смеха у меня в поту…
Ну все, ты потихоньку двигай, что ли,
А я опять на выборы пойду!"
Регистрация: 3.03.2007
№13 Написал: checkmate (Сегодня, 19:01) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: Cheese1156
Чтобы ему не тренировать Динамо киев или Шахтер? (Простите киев с большой буквы написать не могу)


КИЕВ
Регистрация: 21.02.2016
№12 Написал: Кристоф (Сегодня, 19:00) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: малкавиан
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук опроверг слухи о том, что он устроился работать в стане сине-бело-голубых.

«Я никогда не работал в «Зените», а только играл там. Это всё слухи, не знаю, кто их распространяет. Наверное, российская пресса. Они там могут сделать новость из ничего и обсуждать как факт», — сказал Тимощук в интервью украинскому телеканалу 112.

Это всего лишь дополняет общий портрет почитателя бандеры Толика.
Регистрация: 16.08.2008
№11 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 18:56) #
  • -1
  •  (7)
online

Толик придЭ - порядок наведЭ...

Тут вам не там, чумазые - АТО вам это не ЛОТО. Кто был в хохлятском цирке - в Зине не смеется. Только , насупившись, закатывает рукава, шипя под нос чего то неразборчивое:...... вот кляти москали.... спидуемо..... зо зрадой..... усих вбиваемо..... пока ышшо....... тут бачу......"
Регистрация: 3.03.2007
№10 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 18:55) #
  • +3
  •  (3)

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук опроверг слухи о том, что он устроился работать в стане сине-бело-голубых.

«Я никогда не работал в «Зените», а только играл там. Это всё слухи, не знаю, кто их распространяет. Наверное, российская пресса. Они там могут сделать новость из ничего и обсуждать как факт», — сказал Тимощук в интервью украинскому телеканалу 112.


--------------------
в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011
№9 Написал: Кристоф (Сегодня, 18:52) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
У Толика кончились деньги и нечем спонсировать воинов света из АТО? Какой еще смысл соглашаться на работу в России, стране которая как известно в хохлостане воюет против них.
Регистрация: 16.08.2008
№8 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 18:43) #
  • -1
  •  (7)
online

как баба на первое свидание пришла и она заволновалась и видя что там тоже одни бабы
Регистрация: 6.02.2017
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:43) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
надеюсь когда выписдят луческу( а это скоро)..этого укропа бандеровца выпистят следом..

вопрос: какой долпаеп пригласил его? чем думали то..


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 18:42) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Питирбурх понад усЭ!!! Слава чумазым!!! Зине слава!!! Кто не прыгнул - тот свинья!!!

...... но главное - в цветах нет черного. Такая непорочность вокзальной шлюхи - eбaли во все щели, но в ухо - не дала.

Главное, чтобы розового в цветах не было!
Регистрация: 22.02.2013
№5 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 18:40) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
волнение на Украине?
Регистрация: 16.03.2010
№4 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 18:38) #
  • +1
  •  (3)

Боюсь, это волнение не надолго. К лету уйдёт, вместе с бароном.
Регистрация: 30.08.2008
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 18:34) #
  • +1
  •  (15)
online

Питирбурх понад усЭ!!! Слава чумазым!!! Зине слава!!! Кто не прыгнул - тот свинья!!!

...... но главное - в цветах нет черного. Такая непорочность вокзальной шлюхи - eбaли во все щели, но в ухо - не дала.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:30) #
  • -5
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
слава зениту.. бандеровцем слава..


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Cheese1156 (Сегодня, 18:27) #
  • +2
  •  (12)

Чтобы ему не тренировать Динамо киев или Шахтер? (Простите киев с большой буквы написать не могу)
Регистрация: 17.03.2017
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