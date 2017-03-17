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Антон Миранчук: надеюсь, что как можно скорее наберу оптимальную форму и смогу помочь первой команде

Полузащитник "Локомотив" Антон Миранчук заявил, что он был рад вернуться на футбольное поле в матче 20-го тура молодежного первенства России и выразил надежду, что вскоре сможет помочь основному составу "красно-зеленых".

"Очень рад снова вернуться на футбольное поле после такого долгого перерыва. Конечно, обидно, что мы проиграли. Тем не менее, надеюсь, что как можно скорее наберу оптимальную форму и смогу помочь первой команде.

Завтра ребятам предстоит очень ответственная игра. Легко "Локомотиву " точно не будет, но необходимо сохранять концентрацию и добиться максимального результата. Победа в этом матче будет очень важна не только из-за того, что нужно набирать очки, но и прежде всего психологически, ведь играем против лидера чемпионата. Будем болеть и надеяться на победу", - цитирует Миранчука "Р-Спорт".
Теги: Миранчук Ан. Локомотив
Сегодня, 19:34
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