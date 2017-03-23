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Игорь Резвухин: перенос матча с "Тереком"? Привыкли уже к подобным вещам

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин прокомментировал решение РФПЛ перенести матч 21-го тура чемпионата России с "Тереком" на два часа позже.

– Как отреагировали на внезапный перенос времени начала матча с "Тереком"?

– Почему внезапный? Уже в третий раз изменения вносятся. Ситуация нормальная, ничего страшного. Это связано с основным вещателем. Спокойно готовимся к игре. Мы уже ко всем подобным вещам привыкли, ничего нового в переносе для нас нет.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Резвухин Терек Амкар
Сегодня, 23:06
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