Игорь Резвухин: перенос матча с "Тереком"? Привыкли уже к подобным вещам

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин прокомментировал решение РФПЛ перенести матч 21-го тура чемпионата России с "Тереком" на два часа позже.– Почему внезапный? Уже в третий раз изменения вносятся. Ситуация нормальная, ничего страшного. Это связано с основным вещателем. Спокойно готовимся к игре. Мы уже ко всем подобным вещам привыкли, ничего нового в переносе для нас нет.