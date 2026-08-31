Мостовой ответил тренеру "Балтики": физруки, блин

- Как он рот посмел свой открыть? Кто он? Может, он родственник Талалаева? У него же сын работает в клубе… Пусть радуется, что ещё в футболе работает. Физруки, блин, - приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Поводом для конфликта стали высказывания Мостового и Радимова о поведении Андрея Талалаева. Нагайцев в ответ обвинил бывших футболистов в стремлении получить хайп и заявил, что они ничего не добились в тренерской карьере.
После шести туров "Балтика" набрала 10 очков и занимает пятое место в чемпионате России.