Мостовой ответил тренеру "Балтики": физруки, блин

Экс-игрок национальной сборной Александр Мостовой резко отреагировал на слова тренера "Балтики" Юрия Нагайцева.

Фото: ФК "Спартак"

- Как он рот посмел свой открыть? Кто он? Может, он родственник Талалаева? У него же сын работает в клубе… Пусть радуется, что ещё в футболе работает. Физруки, блин, - приводит слова Мостового "РБ Спорт"

Ранее специалист назвал Мостового и Владислава Радимова "фриками" и заявил, что не воспринимает всерьёз их оценки работы тренеров.Поводом для конфликта стали высказывания Мостового и Радимова о поведении Андрея Талалаева. Нагайцев в ответ обвинил бывших футболистов в стремлении получить хайп и заявил, что они ничего не добились в тренерской карьере.После шести туров "Балтика" набрала 10 очков и занимает пятое место в чемпионате России.