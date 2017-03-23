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Сергей Семак: рад, что тему мата подняли в российском футболе

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак рассказал, почему ввёл в уфимской команде мораторий на мат.

"Я рад, что эту тему подняли в российском футболе. Мы никому не навязываем внутрикомандные правила, по которым мы живём. Мне кажется, это нормально. Наши дети, наши семьи, они приходят, они с нами путешествуют, ездят на сборы, когда это разрешено. Это естественно, мне кажется, когда ты слышишь нормальную человеческую речь. Есть ли прогресс в этом отношении? Конечно, ещё какой", - цитирует Семака "Спорт FM".
Теги: Семак
Вчера, 23:26
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№4 Написал: РостовПапа (Сегодня, 00:49) #
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Болеет за:
«Ростов»
да прекратите вы уже материться, мать вашу
Регистрация: 18.05.2016
№3 Написал: Dragon (Вчера, 23:51) #
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Болеет за:
«Ювентус»
мат был,есть и будет в футболе,это не балет,а часть футбола
Регистрация: 28.02.2017
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:45) #
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Если человек воспитан , то матом он не будет разговаривать. именно разговаривать, а слово вставленное по делу даже украшает его речь, почитай классику русского языка, а сколько известных тренеров на этом языке разговаривали и разговаривают....Петракова в этом списке нет, так что это просто ПИАР... а В ЕВРОПЕЙСКИХ КОМАНДАХ ....если слово пишется из букв алфавита страны ....то не понятно почему оно нецензурное -кто то это придумал-а мы это слушаем.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Хидя (Вчера, 23:30) #
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online

много стала семака везде..Два выигранных матча совершенно левых были..в плане случайности..Там соперник глупым образом не забивал то, что можно было забить закрытыми глазами...
Регистрация: 13.03.2017
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