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Георгий Щенников получил травму в матче с тульским "Арсеналом"

Защитник ЦСКА Георгий Щенников получил травму в контрольном матче с тульским "Арсеналом", сообщает твиттер армейцев.

Футболист покинул поле только с помощью врачей. Подробная информация о характере травмы и сроках восстановления будет известна позднее.
Теги: Щенников ЦСКА Арсенал Тула
Сегодня, 16:16
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№3 Написал: Vadim1986 (Сегодня, 17:23) #
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online

Здоровья Жоре!
Регистрация: 12.03.2017
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
..здоровья!..
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 16:36) #
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Ну ничего, подлечится. Тошич кстати на месте Жоры многа лучше выглядит.
Регистрация: 7.03.2016
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