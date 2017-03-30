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"Зенит" и "Црвена Звезда" подписали договор о сотрудничестве

Президент "Зенита" Александр Дюков и глава "Црвены Звезды" Светозар Михайлович подписали договор о сотрудничестве двух клубов, сообщает "Спорт день за днем".

Документ предусматривает активное сотрудничество клубов по всем вопросам, связанным с подготовкой, организацией и проведением соревнований, включая спортивные, коммерческие, технические и правовые вопросы, а также обмен знаниями и опытом в области развития возможностей для тренировки и повышения мастерства профессиональных футболистов и юношеского состава. Кроме того, "Зенит" и "Црвена Звезда" договорились о совместной работе с футбольными школами, академиями и представителями спортсменов, а также о содействии при решении трансферных вопросов.
Теги: Зенит Црвена Звезда
Вчера, 22:42
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24
(0)
№24 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:12) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кристоф
Цитата: sanyapytilin
Конечно, дебил. Ведь пишу мнение отличное от вашего.

Конечно ты дебил. Но совсем по другим причинам.
Цитата: sanyapytilin
Вам только про авенов и гвк интересно,

У меня новости про гиннеров, авенов и прочих вызывают примерно похожую реакцию как и на эту новость. Как в твоей башке все устроенно, с чего ты делаешь подобные предположения - запишись к врачу.
Цитата: sanyapytilin
Сразу и дебил и еще много что можно услышать от взрослых дяденек.

Возможно взрослые дяденьки говорят тебе в лицо правду, которую твоя мамка тебе не скажет. Задумайся сашка.
Цитата: sanyapytilin
Грустно всё это. Седина не признак ума. И ты этому ярчайший пример.

Папке своему это расскажи раз такого как ты вот так воспитал)


Вот он, взрослый дяденька во всей красе...
Про мамку и про папку начал.
Закончи уж детишками моими...
У вас же нет границ, что корова, что седло...
Отвали уже, через новость отвечаешь мне...
Регистрация: 6.01.2006
№23 Написал: Кристоф (Сегодня, 00:07) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Конечно, дебил. Ведь пишу мнение отличное от вашего.

Конечно ты дебил. Но совсем по другим причинам.
Цитата: sanyapytilin
Вам только про авенов и гвк интересно,

У меня новости про гиннеров, авенов и прочих вызывают примерно похожую реакцию как и на эту новость. Как в твоей башке все устроенно, с чего ты делаешь подобные предположения - запишись к врачу.
Цитата: sanyapytilin
Сразу и дебил и еще много что можно услышать от взрослых дяденек.

Возможно взрослые дяденьки говорят тебе в лицо правду, которую твоя мамка тебе не скажет. Задумайся сашка.
Цитата: sanyapytilin
Грустно всё это. Седина не признак ума. И ты этому ярчайший пример.

Папке своему это расскажи раз такого как ты вот так воспитал)
Регистрация: 16.08.2008
№22 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 00:05) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ребята неплохо устроились...
Регистрация: 24.10.2007
№21 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:04) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SHIGA
Цитата: sanyapytilin
Может Лукойл годовую карту игрокам Тосно раздаст на бесплатный бензик))))
Или гербалайфа раздаст всему составу с трехгорным)



Я думал ты умнее.. у тебя все хорошо? Может чем помочь? Может случилось чего?
Ты это говори.. держать в себе опасно.. до дурки один шаг, а обратного шага оттуда нет..
ты подумай! Спартачи добрые помогут тебе.. бывших Спартачей нет.. а ты бывший это чувствуется ..всем сердцем за Спартак.. на каждой ветке


Ни одного честного комментария я тут от вас двуличных не увидел.
Сказали бы, да бл$дство какое-то, неправильно это. Я бы понял и пожал виртуальную руку. А когда жопами виляют, хотя всё понимают, не по-мужски это, братан, не по-мужски...
Регистрация: 6.01.2006
№20 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 00:01) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Может Лукойл годовую карту игрокам Тосно раздаст на бесплатный бензик))))
Или гербалайфа раздаст всему составу с трехгорным)



Я думал ты умнее.. у тебя все хорошо? Может чем помочь? Может случилось чего?
Ты это говори.. держать в себе опасно.. до дурки один шаг, а обратного шага оттуда нет..
ты подумай! Спартачи добрые помогут тебе.. бывших Спартачей нет.. а ты бывший это чувствуется ..всем сердцем за Спартак.. на каждой ветке


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№19 Написал: Dragon (Сегодня, 00:00) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ювентус»
молодцы сербы,доят на бабло Газпром,а братство болельщиков Спартака и ЦЗ на это никак не влияет,ведь дружбу за деньги не купишь,а завистливым бомжеосликам только и остается пердеть от зависти
Регистрация: 28.02.2017
№18 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:57) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Может Лукойл годовую карту игрокам Тосно раздаст на бесплатный бензик))))
Или гербалайфа подгонит всему составу с трехгорным)

Цитата: Кристоф
Цитата: sanyapytilin
Как тебе новость? Тоже считаешь, что нормальная сделка?

Я даже не знаю как тебе ответить - мне в общем все равно. Никаких особых эмоций у меня эта новость не вызывает. Может быть у нас такие разные реакции потому что я взрослый дяденька, а ты малолетнее чмо? Задумайся над этим. Полыхает он от смеха)) Дебил бл.ядь))

Конечно, дебил. Ведь пишу мнение отличное от вашего. Вам только про авенов и гвк интересно, а как вас (говно) тронешь, оно и вонять начнет. Сразу и дебил и еще много что можно услышать от взрослых дяденек. Чмокотушник ты...
Грустно всё это. Седина не признак ума. И ты этому ярчайший пример.
Регистрация: 6.01.2006
№17 Написал: SHIGA Msk (Вчера, 23:52) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
зинка всеми способами пытается нагадить Спартаку! это так смешно выглядит smile

Думаете это кого-то задело или заденет? Там братство болельщиков а не клубов..

Периферия питерская.. вы жопу вытерли ? Или как обычно со сраной жопой joy


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№16 Написал: Кристоф (Вчера, 23:50) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Как тебе новость? Тоже считаешь, что нормальная сделка?

Я даже не знаю как тебе ответить - мне в общем все равно. Никаких особых эмоций у меня эта новость не вызывает. Может быть у нас такие разные реакции потому что я взрослый дяденька, а ты малолетнее чмо? Задумайся над этим. Полыхает он от смеха)) Дебил бл.ядь))
Регистрация: 16.08.2008
№15 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:45) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кристоф
Цитата: sanyapytilin
Ваших братушек купили с потрохами, а так ничего не изменилось)

А я вижу что изменилось. Накал бурления говна в твоей башке стал еще больше.

Ты очень внимателен, мандаринчик.
После таких новостей, просто полыхаю от смеха.
Как тебе новость? Тоже считаешь, что нормальная сделка?
Регистрация: 6.01.2006
№14 Написал: Кристоф (Вчера, 23:42) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Ваших братушек купили с потрохами, а так ничего не изменилось)

А я вижу что изменилось. Накал бурления говна в твоей башке стал еще больше.
Регистрация: 16.08.2008
№13 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:33) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Бытовой пример))))
У твоей девушки появился ухажер, и пока ты с ней братаешься))) он тебе пиво покупает))))
А чё, нормас варик, да поросята))))

Цитата: Кристоф
Цитата: sanyapytilin
sanyapytilin

Сашка, дебил, ты все буйствуешь? Как у тебя дела? Что изменилось с нашего последнего разговора?


Ваших братушек купили с потрохами, а так ничего не изменилось)

Цитата: vlees.
Цитата: sanyapytilin
Цитата: vlees.
sanyapytilin,
хз че тут скажешь,сказочный долбоеб)

Все вы поросята такие, сразу рыло открывать своё только на оскорбления можете))))
Зенит там будет шкурить молодежку и т.д., пока вы долбоеbы брататься будете)))))))))))
Смешно, ей Богу

И че?)))думаешь на нам не пох кто там будет играть за молодежку?))пздц ты тупой,тем более зенит нам не принципиальный соперник,мне честно насрать на их сотрудничество,болельщики црвены поддерживали нас так и дальше будут, как только бомжам не стремно подписывать соглашение с клубом болельщики которого болеют за Спартак,ор выше гор

Только на их розах теперь газпром будет КРУПНЫМИ БУКВАМИ. И когда братана обнимать будешь, не забудь лобызнуть)
Регистрация: 6.01.2006
№12 Написал: Кристоф (Вчера, 23:28) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
sanyapytilin

Сашка, дебил, ты все буйствуешь? Как у тебя дела? Что изменилось с нашего последнего разговора?
Регистрация: 16.08.2008
№11 Написал: vlees. (Вчера, 23:28) #
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: sanyapytilin
Цитата: vlees.
sanyapytilin,
хз че тут скажешь,сказочный долбоеб)

Все вы поросята такие, сразу рыло открывать своё только на оскорбления можете))))
Зенит там будет шкурить молодежку и т.д., пока вы долбоеbы брататься будете)))))))))))
Смешно, ей Богу

И че?)))думаешь на нам не пох кто там будет играть за молодежку?))пздц ты тупой,тем более зенит нам не принципиальный соперник,мне честно насрать на их сотрудничество,болельщики црвены поддерживали нас так и дальше будут, как только бомжам не стремно подписывать соглашение с клубом болельщики которого болеют за Спартак,ор выше гор
Регистрация: 26.03.2017
№10 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:24) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees.
sanyapytilin,
хз че тут скажешь,сказочный долбоеб)

Все вы поросята такие, сразу рыло открывать своё только на оскорбления можете))))
Зенит там будет шкурить молодежку и т.д., пока вы долбоеbы брататься будете)))))))))))
Смешно, ей Богу
Регистрация: 6.01.2006
№9 Написал: vlees. (Вчера, 23:22) #
  • 0
  •  (6)
online

sanyapytilin,
хз че тут скажешь,сказочный долбоеб)
Регистрация: 26.03.2017
№8 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:21) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees.
Цитата: sanyapytilin
Это даже хуже, чем переход Дзюбы.
Братья поросячьи сотрудничают с Зенитом))))))))

Как всегда конские дурачки не могут увидеть разницу,у нас болельщики братуются, а это соглашения между клубами,разные вещи дятел:)

Ага))))
Теперь так шкурняк и предательство называются))) может лукойл пойдет партизан поспонсорит))))

Просто Зенит в очередной раз купил ваше всё, не удивлюсь, если Газпром заправки купит, которые пукойл продаёт.
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: vlees. (Вчера, 23:15) #
  • 0
  •  (8)
online

Цитата: sanyapytilin
Это даже хуже, чем переход Дзюбы.
Братья поросячьи сотрудничают с Зенитом))))))))

Как всегда конские дурачки не могут увидеть разницу,у нас болельщики братуются, а это соглашения между клубами,разные вещи дятел:)
Регистрация: 26.03.2017
№6 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:11) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Это даже хуже, чем переход Дзюбы.
Братья поросячьи сотрудничают с Зенитом))))))))
Регистрация: 6.01.2006
№5 Написал: vlees. (Вчера, 23:09) #
  • +2
  •  (8)
online

ну с бомжами никто не хочет дружить нормально,все за бабки,только вряд ли болельщики будут петь песни в честь болотного клуба,на стадионе где спонсон газпром так и продолжат петь песни в честь великого Спартака,какой же стремный клуб этот зенит)просто пздц
Регистрация: 26.03.2017
№4 Написал: sparwik53 Виктор (Вчера, 23:05) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ну это больше относится к руководству, болелы вряд ли "изменят" красно-белому братству.
Регистрация: 20.03.2014
№3 Написал: P.V. МОбл (Вчера, 22:59) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Зрада smile


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 22:49) #
  • 0
  •  (10)

Зря.. С бомжами.. им скоро - пипец!


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: Bang-bang (Вчера, 22:47) #
  • -8
  •  (18)

братья свиней везде успевают крутануться laughing Промкооперация по-сербски блиать)))
Регистрация: 22.03.2017
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