Игдисамов - о победе над "Факелом": голы из "вне игры" считаются разве?

Фото: ПФК ЦСКА

"А голы из "вне игры" считаются разве? Кто-то смотрит так, что они забили больше, а я смотрю так, что наша линия сработала очень качественно. Они не забили ни один легитимный гол, поэтому говорить, что они сыграли лучше… Ну, я не знаю", - сказал Игдисамов в видео, опубликованном на странице ПФК ЦСКА в социальной сети "ВКонтакте".

Московский ЦСКА одержал дома минимальную победу над воронежским "Факелом" в матче 4-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась со счетом 1:0. Победный гол на 71-й минуте забил полузащитник Иван Обляков, который реализовал пенальти. "Факел" три раза поразил ворота красно-синих, но из офсайда.Красно-синие набрали 8 очков и переместились на данный момент на второе месте в турнирной таблице чемпионата.