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Хет-трик Максименко не помог "Родине" победить "Акрон"

Гол Кевина Аревало позволил "Акрону" вырвать ничью в матче с "Родиной" - 3:3.
Фото: ФК "Родина"
В первом тайме форвард москвичей Артем Максименко оформил дубль. Голы полузащитника Стефана Лончара и нападающего Жилсона Беншимола сравняли счет - 2:2. На 76-й минуте Максименко вновь вывел "Родину" вперед - 3:2. Забитый мяч левого вингера тольяттинцев Кевина Аревало установил окончательный счет - 3:3.

Чемпионат России

4 тур

Голы: Максименко, 13, 45+1, 77 - Лончар, 51, Беншимол, 71, Аревало, 86

"Родина": Волков, Бессмертный, Мещанинов, Тананеев, Гогличидзе, Посо (Гордюшенко), Л. Мусаев, Рейна (Дятлов, 90), С. Бакаев (Егорычев, 68), А. Максименко (Ушатов, 90), Гарибян (Тимошенко, 78).

"Акрон": Гудиев, Фернандес, Бокоев, Эшковал, Бардыбахин, Железнов (Аревало, 59), Лончар, Марадишвили (Базилевский, 81), Хосонов (Дуду, 46), Беншимол (Роча, 90+1), А. Дмитриев (Бистрович, 46).

Предупреждения: Бардыбахин, 17

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