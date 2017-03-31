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Егор Титов: надо было играть на результат, тогда бы мы ещё работали в "Спартаке"

Бывший футболист и тренер "Спартака" Егор Титов считает, что предыдущий тренерский штаб красно-белых продолжал бы работу с командой, если бы играл на результат.

"В случае Аленичева человек заранее объявил, что "Спартак" будет играть в атакующий футбол. Приходя в команду, мы не имели права "парковать автобус" сзади – это всё-таки "Спартак", болельщикам нужен тот футбол, который они привыкли видеть ещё во времена матчей нашего поколения. То время показало – выигрывать очень приятно, и мы тогда избаловали наших болельщиков. Но, как показало время в роли тренеров, надо было играть на результат, тогда бы мы ещё работали в "Спартаке". Но это не наш путь", — цитирует Титова "Евро-Футбол.Ру".
Теги: Титов Спартак
Сегодня, 17:21
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20
(1)
№20 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 18:38) #
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online

Цитата: MuDko The Best
мяч квадратный,
Сам ты быдло малограмотное дятел

нет ты!
Регистрация: 7.03.2016
№19 Написал: MuDko The Best (Сегодня, 18:37) #
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мяч квадратный,
Сам ты быдло малограмотное дятел
Регистрация: 27.03.2017
№18 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 18:32) #
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online

Цитата: ЦОДД
Но Бромантан видать так просто не проходит

А кто тогда из Спартака в бромонтановые времена на скамейку запасных Динамо после замены пытался присесть и его оттуда выпихивали? АХАХ! ржака. А то гуглить лень.
Регистрация: 7.03.2016
№17 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 18:29) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Saveger
......если профессиональный спортсмен Титов этого к 40 голам не понял, то я удивляюсь, как ему удавалось слыть "умным" футболистом


Футболистом он был хорошим. Но Бромантан видать так просто не проходит rage
Регистрация: 21.01.2016
№16 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 18:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Некрасиво, Егор, некрасиво так внаглую передергивать карты! Сотни тысяч преданных болельщиков Спартака с полувековым стажем наблюдали ваш с Аленем "осторожный" футбол, когда, забив гол, команда под вашим чутким руководством из матча в матч коряво и неумело пыталась ставить автобус у ворот, но все равно пропускала на последних минутах. А ваши пресловутые замены, ломавшие игру? Их куда девать, в них какие враги виновны? Если это вью - результат твоего полугодого анализа своих с Аленем тренерских неудач, то это очень печально не только для тебя, но и для всех нас, уважавших тебя как умного игрока и человека...
Регистрация: 30.11.2013
№15 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 18:11) #
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online

Цитата: Сибирячок
Навырезано-->вырезано иди, малолетний дурак.

сволачь ты! мне 12 лет а ты сцука на меня наезжаешь. пашол накуй педофил проклятый!
Регистрация: 7.03.2016
№14 Написал: Dedulya-80 Саратов (Сегодня, 18:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хватит, Егор, городить чепуху. В какой атакующий футбол вы играли? Может быть в первых играх. А потом, да - на результат. Плюс - большая поддержка от Романцева.
Регистрация: 17.03.2013
№13 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 18:06) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Как тут не вспомнить цитату на эту тему из "О чем говорят мужчины"... В спорте есть один показатель - результат.. всё остальное - это болтология.. если профессиональный спортсмен Титов этого к 40 голам не понял, то я удивляюсь, как ему удавалось слыть "умным" футболистом
Регистрация: 16.03.2010
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:06) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: мяч квадратный
но все как один болеют за спартак.

Навырезано-->вырезано иди, малолетний дурак.


--------------------
Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Регистрация: 17.10.2016
№11 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 18:03) #
  • -4
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online

Цитата: MIG
Цитата: AnK.
не стыдно,сволота?
Цитата: Сибирячок
Обсрались,
Цитата: GS
На щелбаны?
и большая часть болел спартака именно такая

ничего удивительного в этом нет. Россия это быдлострана с низким уровнем культуры. в какую деревню не приехай и не спроси, за кого болеешь, каждый пьяный в говно колхозник начинает бить себя кулаком в грудь и утверждать, что он болеет за спартак. проверял лично и неоднократно в деревне тестя, тёщи и даже в деревне своего деда. везде одна и та же картина. всё малограмотное быдло болеет за спартак. хотя не знает ни одного игрока спартака и уж тем более истории клуба. в каком году они последний раз смотрели игру спартака они тоже затрудняются сказать. но все как один болеют за спартак.
Регистрация: 7.03.2016
№10 Написал: zmey Москва (Сегодня, 18:03) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Неубедительно Егор. тренерами не становятся, тренером надо родиться. Куча народу прекрасно разбираются в футболе, но вот хороших тренеров из них явное меньшинство. Обделались вы в Спартаке по полной теперь стоите обтекайте.
Регистрация: 31.12.2016
№9 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 18:03) #
  • 0
  •  (0)

ДА ЛАДНО?)))))
Регистрация: 29.03.2013
№8 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:55) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Что, теперь будем писать о всех спартаковских неудачниках здесь, гигов не жалко??? А слёз свинячьих??? Или все выплаканы?

Давай на Чемпе поплачь со своим Цыганом, опять весь сайт мокрый.
Регистрация: 20.03.2014
№7 Написал: MIG Piter (Сегодня, 17:46) #
  • +1
  •  (9)

Цитата: AnK.
не стыдно,сволота?

Цитата: Сибирячок
Обсрались,

Цитата: GS
На щелбаны?

joy и большая часть болел спартака именно такая scream


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:42) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Какие то бездарные оправдания. Обсрались, так наберись мужества и признайся в этом.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:35) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
временами были проблески ,но не хватило стабильности в игре и тренерского опыта
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: AnK. (Сегодня, 17:30) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А слить игру "Уфе" это ваш с Аленичевым путь? Заткнись лучше про предыдущий тренерский штаб. Вы же "Спартаковцы",наследники Старостина. Перед болельщиками не стыдно,сволота? Хорошо нашлись люди и пнули вас из команды!
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:25) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
а кто мешал то?


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Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:25) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Что, теперь будем писать о всех спартаковских неудачниках здесь, гигов не жалко??? А слёз свинячьих??? Или все выплаканы?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: GS Москва (Сегодня, 17:23) #
  • +1
  •  (3)
online

А на что играли? На щелбаны?
Регистрация: 22.09.2009
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