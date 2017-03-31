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Егор Титов: надо было играть на результат, тогда бы мы ещё работали в "Спартаке"
Бывший футболист и тренер "Спартака" Егор Титов считает, что предыдущий тренерский штаб красно-белых продолжал бы работу с командой, если бы играл на результат.
"В случае Аленичева человек заранее объявил, что "Спартак" будет играть в атакующий футбол. Приходя в команду, мы не имели права "парковать автобус" сзади – это всё-таки "Спартак", болельщикам нужен тот футбол, который они привыкли видеть ещё во времена матчей нашего поколения. То время показало – выигрывать очень приятно, и мы тогда избаловали наших болельщиков. Но, как показало время в роли тренеров, надо было играть на результат, тогда бы мы ещё работали в "Спартаке". Но это не наш путь", — цитирует Титова "Евро-Футбол.Ру".
"В случае Аленичева человек заранее объявил, что "Спартак" будет играть в атакующий футбол. Приходя в команду, мы не имели права "парковать автобус" сзади – это всё-таки "Спартак", болельщикам нужен тот футбол, который они привыкли видеть ещё во времена матчей нашего поколения. То время показало – выигрывать очень приятно, и мы тогда избаловали наших болельщиков. Но, как показало время в роли тренеров, надо было играть на результат, тогда бы мы ещё работали в "Спартаке". Но это не наш путь", — цитирует Титова "Евро-Футбол.Ру".
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