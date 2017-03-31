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Виталий Мутко: рассчитываем получать от букмекеров миллиард в год на развитие спорта

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассчитывает, что отчисления букмекерских конторы для развития детско-юношеского спорта будут составлять около 1 миллиарда рублей в год.

"Что касается букмекерских контор, мы рассчитываем на 250 млн рублей в квартал, это миллиард в год", – цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, 28 марта президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении доходов детско-юношеских и профессиональных спортивных организаций за счет отчислений букмекеров.
Теги: Мутко
Вчера, 23:11
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№2 Написал: критик (Вчера, 23:23) #
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мутко а отчитываться за каждый рубль будешь ?

Цитата: acetophenon
Не понимаю, как можно быть таким имбецилом, чтобы собственноручно отдавать свои деньги жуликам? В карты в поездах дальнего следования ещё поиграли бы...
Дебилы, б...(с)

а вот тут ты не прав !букмекеры как раз вскрывают продажность матчей всякими жуликами и ворами !
Регистрация: 7.03.2017
№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Вчера, 23:17) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Не понимаю, как можно быть таким имбецилом, чтобы собственноручно отдавать свои деньги жуликам? В карты в поездах дальнего следования ещё поиграли бы...
Дебилы, б...(с)
Регистрация: 6.12.2014
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