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Характер травм Березуцкого и Головина станет известен в понедельник

Детали повреждений футболистов ЦСКА Алексея Березуцкого и Александра Головина станут известны в понедельник.

"Сейчас сложно что-то сказать. Более детально мы будем знать завтра", - передает ТАСС слова главного тренера армейцев Виктора Гончаренко по поводу вынужденных замен в команде.
Теги: Гончаренко ЦСКА Головин Березуцкий А.
Сегодня, 21:00
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