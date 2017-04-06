Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:59
Габриэль Батистута: половина игроков сборной не поздоровалось со мной - это присущее нынешнему поколению (6)
Габриэль Батистута: половина игроков сборной не поздоровалось со мной - это присущее нынешнему поколению (6)
12:24
Казбек Хаджиев: болельщики "Терека" не успевали к началу матчей в 14:00 из-за дневной молитвы (8)
Казбек Хаджиев: болельщики "Терека" не успевали к началу матчей в 14:00 из-за дневной молитвы (8)
11:56
КДК рассмотрит эпизод с выходом Сергея Семака из технической зоны на матче с "Локомотивом" (3)
КДК рассмотрит эпизод с выходом Сергея Семака из технической зоны на матче с "Локомотивом" (3)
10:56
Тренер "Сьона": болельщики сказали, что Митрюшкин - один из лучших вратарей Европы (видео) (19)
Тренер "Сьона": болельщики сказали, что Митрюшкин - один из лучших вратарей Европы (видео) (19)
10:28
Сергей Прядкин: сокращение премьер-лиги в следующем сезоне? Нет, это должно быть коллегиальное решение (2)
Сергей Прядкин: сокращение премьер-лиги в следующем сезоне? Нет, это должно быть коллегиальное решение (2)
08:25
Андрей Будогосский: не беспокоит, что на игре "Спартака" будет судья с питерской пропиской (17)
Андрей Будогосский: не беспокоит, что на игре "Спартака" будет судья с питерской пропиской (17)
Никита Симонян: клубы сами должны вернуть престиж Кубку России
Российские клубы должны вернуть престиж национальному Кубку, заявил "Р-Спорт" первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.
"Престиж Кубку должны вернуть сами клубы, - сказал Симонян. - Раньше Кубок был абсолютно равнозначен чемпионату. Был колоссальный зрительский интерес, а у клубов - огромное желание выиграть трофей. В 1950 году на финале Кубка СССР ("Спартак" - "Динамо" (Москва) - 3:0) стадион "Динамо" был переполнен - больше 60 тысяч зрителей. А в 1958 году в "Лужниках", когда мы ("Спартак") играли с (московским) "Торпедо" (1:0 в дополнительное время), собралось более 100 тысяч человек. Сейчас же у клубов задачи попроще. Об этом можно только сожалеть. Заставить относиться к Кубку иначе? Как это сделать? Сделать колоссальные премиальные за победу от РФС? Вряд ли. Им не прикажешь, влиять на участников мы не можем. Кубок есть кубок, а чемпионат - это чемпионат. Другое дело, что придать престижности Кубку, безусловно, надо. Первые стадии турнира клубы РФПЛ проводят на периферии, отправляют туда ослабленные составы и проигрывают".
"Престиж Кубку должны вернуть сами клубы, - сказал Симонян. - Раньше Кубок был абсолютно равнозначен чемпионату. Был колоссальный зрительский интерес, а у клубов - огромное желание выиграть трофей. В 1950 году на финале Кубка СССР ("Спартак" - "Динамо" (Москва) - 3:0) стадион "Динамо" был переполнен - больше 60 тысяч зрителей. А в 1958 году в "Лужниках", когда мы ("Спартак") играли с (московским) "Торпедо" (1:0 в дополнительное время), собралось более 100 тысяч человек. Сейчас же у клубов задачи попроще. Об этом можно только сожалеть. Заставить относиться к Кубку иначе? Как это сделать? Сделать колоссальные премиальные за победу от РФС? Вряд ли. Им не прикажешь, влиять на участников мы не можем. Кубок есть кубок, а чемпионат - это чемпионат. Другое дело, что придать престижности Кубку, безусловно, надо. Первые стадии турнира клубы РФПЛ проводят на периферии, отправляют туда ослабленные составы и проигрывают".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.