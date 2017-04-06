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Никита Симонян: клубы сами должны вернуть престиж Кубку России

Российские клубы должны вернуть престиж национальному Кубку, заявил "Р-Спорт" первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

"Престиж Кубку должны вернуть сами клубы, - сказал Симонян. - Раньше Кубок был абсолютно равнозначен чемпионату. Был колоссальный зрительский интерес, а у клубов - огромное желание выиграть трофей. В 1950 году на финале Кубка СССР ("Спартак" - "Динамо" (Москва) - 3:0) стадион "Динамо" был переполнен - больше 60 тысяч зрителей. А в 1958 году в "Лужниках", когда мы ("Спартак") играли с (московским) "Торпедо" (1:0 в дополнительное время), собралось более 100 тысяч человек. Сейчас же у клубов задачи попроще. Об этом можно только сожалеть. Заставить относиться к Кубку иначе? Как это сделать? Сделать колоссальные премиальные за победу от РФС? Вряд ли. Им не прикажешь, влиять на участников мы не можем. Кубок есть кубок, а чемпионат - это чемпионат. Другое дело, что придать престижности Кубку, безусловно, надо. Первые стадии турнира клубы РФПЛ проводят на периферии, отправляют туда ослабленные составы и проигрывают".
Теги: Симонян
Сегодня, 17:29
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№2 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 17:41) #
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online

Лидер,
Ну на данный момент в основном помогают Спартаку, так что Зениту ничего не светит не смотря на все эти басни спартаковских болельщиков. Да и ЦСКА усердно тащут. Весело будет с двумя такими командами в ЛЧ
Регистрация: 23.09.2008
№1 Написал: Лидер (Сегодня, 17:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Это после прошлогоднего-то распила трофеев рукопожатыми? Расскажи, почему конский нап вышел в финале 1-в-1 на вратаря бомжей и бить не стал, отпасовал к центру поля? laughing Не потому ли, что трофеи в кабинете распилили еще в сентябре, когда Пельменя тренером сборной назначили? Какой тебе "престиж", лучше подумай, почему на ваш кабинетный цирк, где Зине в 18 матчах из 21 результативно помогают судьи - из года в год все меньше народа ходит? Да потому, что и клоуны из вас говеные! Олег Попов был "солнечный клоун", а вы - клоуны болотные, дуремары с маразмом


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
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