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Александр Бубнов: увольнение Грасии - потеря денег для "Рубина"

Бывший защитник "Спартака" Александр Бубнов заявил, что приглашение Хави Грасии в "Рубин" - это большой просчёт руководства казанского клуба.

"Качество игры "Рубина" при Грасии вызывает вопросы. Грасия в Испании бетоны выстраивал, здесь много пропускают. У него четырёхлетний контракт и большая неустойка. Его увольнение сейчас - это может быть потеря денег. За это несёт ответственность неграмотный менеджмент клуба. Или это сознательно делалось", - приводит слова Бубнова "Спорт FM".
Теги: Бубнов Грасия Рубин
Сегодня, 01:31
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