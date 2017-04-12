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Алексей Толкачев: реакция фанатов на взрывы в Дортмунде и Петербурге очень важна

Начальник отдела по безопасности РФС Алексей Толкачев заявил, что реакция болельщиков на взрывы в Дортмунде и Санкт-Петербурге очень показательна.

"Важно отметить реакцию болельщиков, она показательна. Болельщики "Монако" начали скандировать "Дортмунд" уже на стадионе, а местные болельщики отреагировали и запустили акцию с размещением болельщиков гостевой команды на ночь. Это тот случай, когда болельщики объединяются в сложные минуты, несмотря на клубные разногласия. Примерно такая же ситуация была и у нас после теракта в Петербурге, когда болельщики разных команд, несмотря на непримиримую позицию на стадионе, поддержали город и его жителей.

Это достаточно глубинная работа, которую, как правило, проводят правоохранительные и специальные органы, которые работают над предупреждением и пресечением подобного на ранних стадиях. Такая работа ведется постоянно и на долгосрочную перспективу", - цитирует Толкачева ТАСС.
Вчера, 23:08
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