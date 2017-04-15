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Мигел Данни: у меня нет обид на Промеса

Капитан "Зенита" Мигел Данни рассказал, что не держит обиды на полузащитника "Спартака" Квинси Промеса, в столкновении с которым год назад он получил травму крестообразных связок и был вынужден пропустить длительный срок.

"Нет, у меня нет обид на Промеса. Мы, кстати, с ним уже обсудили эту тему. Такие ситуации время от времени происходят в футболе, это обычная вещь. Конечно, Промес не хотел специально травмировать меня. Собственно, я тоже никогда не пытаюсь нанести травму сопернику. Думаю исключительно об игре, а не о чём-то другом.

Не возникало ли желание бросить футбол из-за травм? Когда я в первый и во второй раз получал разрыв крестообразных связок, то мне даже в голову не приходила подобная мысль. После третьей травмы, признаюсь, подумал о финише карьеры. Но вскоре понял, что не хочу закончить её таким образом. Желание вернуться на поле было большим, оно помогло мне достаточно быстро восстановиться", - цитирует Данни "Чемпионат.сом".
Теги: Данни Промес Спартак Зенит
Сегодня, 17:14
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14
(5)
№14 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:12) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: sanyapytilin
А зря, обезьянка очень агрессивная...

Я вот наблюдаю за тобой и вижу, что ты как человечек - полейшее дерьмецо и кроме мерзости ничего не вызываешь.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№13 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 18:11) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Уважуха Данни,отличный игрок и адекватный чкдовек.Один из немногих у зени кого уважаю)
Регистрация: 3.11.2016
№12 Написал: Ksandos 2 (Сегодня, 18:00) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мигелю - здоровья и голов!!!
Регистрация: 19.03.2017
№11 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 17:50) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Дай Бог Мигелю футбольного долголетия, ждем подпись в новом контракте
Регистрация: 31.05.2016
№10 Написал: ослы сосут тунцы (Сегодня, 17:33) #
  • +8
  •  (8)
online

Цитата: sanyapytilin
А зря, обезьянка очень агрессивная...

уже на комиссию РФС вынесли за удар против Кудряшова
Регистрация: 15.04.2017
№9 Написал: боря888 (Сегодня, 17:32) #
  • -6
  •  (6)

Цитата: Катрапс
Это будет славная битва, не чета сегодняшнему уг.

Не будет ничего
Будет расписанный договорняк - но мы выиграем, хотя это дерьмо не радует
Регистрация: 21.12.2016
№8 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 17:29) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Мигель давай настрой команду на воскресенье, дело чести))))
Регистрация: 17.05.2015
№7 Написал: Батька (Сегодня, 17:29) #
  • +7
  •  (11)
online

Цитата: sanyapytilin
А зря, обезьянка очень агрессивная...

Витинье да очень грубо играет
Регистрация: 9.09.2016
№6 Написал: vlees... (Сегодня, 17:29) #
  • +9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
А зря, обезьянка очень агрессивная...

Обезьянки только в цыске,одна сегодня нос сломала игроку Ростова,пора вас закрывать.
Регистрация: 15.04.2017
№5 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 17:28) #
  • +8
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Данни мужик, уважаю. Примес тоже. Это будет славная битва, не чета сегодняшнему уг.
Регистрация: 27.04.2009
№4 Написал: Campos Москва (Сегодня, 17:27) #
  • +10
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Данни молодец!!!! Художник-трудяга!
Регистрация: 26.12.2008
№3 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 17:24) #
  • +10
  •  (12)
online

Как играет, так и живёт....- Респект Мише - лучший сейчас в команде, не смотря на возраст!!!
Регистрация: 28.12.2015
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:22) #
  • +11
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Человек!
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 17:22) #
  • -15
  •  (27)
Болеет за:
ЦСКА
А зря, обезьянка очень агрессивная...
Регистрация: 6.01.2006
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