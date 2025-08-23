- У нас хороший тренер и хорошая команда. Проделывается хорошая работа. Если проделывать хорошую работу, результаты тоже придут. Хотим показывать зрелищную игру, чтобы было больше болельщиков на стадионе, - сказал Айдамиров "Чемпионату".
Напомним, Станислав Черчесов стал главным тренером "Ахмата" в августе этого года, сменив Александра Сторожука. После назначения российского специалиста, грозненцы провели 3 матча в РПЛ, одержав 2 победы и 1 раз сыграв вничью. На данный момент "Ахмат" идет на 7 месте с 7 очками.
Гендиректор "Ахмата" оценил работу главного тренера
