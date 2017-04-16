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Серхио Санчес: мы стараемся, создаем моменты, но не удается победить

Защитник "Рубина" Серхио Санчес поделился впечатлениями от матча против "Краснодара" (0:1) в 23-м туре чемпионата России.

"Мы стараемся, создаем моменты, но не удается победить. Я бы с удовольствием не играл, если бы это приносило победу. Мы много тренируется, в том числе и дополнительно, но сказать что-то сложно – все именно так, как сейчас. Мы обсуждаем игру в раздевалке, но меня просто бесит, что мы не можем победить", - цитирует Санчеса "Спорт-Экспресс".
Сегодня, 08:25
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