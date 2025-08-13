Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
16:15
АхматНе начат
Сочи
18:30
Крылья СоветовНе начат
Локомотив
18:30
БалтикаНе начат
Динамо
20:45
КраснодарНе начат

Суперкубок УЕФА

Новости
ПСЖ
22:00
ТоттенхэмНе начат

Тренер "Зенита" Семак объяснил, почему в стартовом составе на матч с "Рубином" не было бразильцев

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, почему в состав команды на матч второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с "Рубином" не вошли бразильские игроки.
Фото: ФК "Зенит"
"Мы по независящим от нас причинам, форс-мажорным, прилетели в Петербург только позавчера [в воскресенье] вечером. И, конечно, те ребята, которые провели большую часть матча с "Ахматом", они в достаточно непростом состоянии функциональном. Поэтому максимально постарались те позиции, которые у нас есть, дать возможность сыграть ребятам, которые сыграли меньше в последнем матче", – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита".

Сине-бело-голубые крупно обыграли казанский "Рубин" во вторник, 12 августа. Встреча группы завершилась победой петербургской команды со счетом 3:0. Таким образом, "Зенит" лидирует в группе А, набрав 6 очков. Казанцы располагаются на втором месте с тремя очками. В матче четвертого тура РПЛ "Зенит" уступил "Ахмату" со счетом 1:0.

