"Этот состав "Спартака" нормальный. Станкович должен признать, что его идеи не работают. Ты тренер и должен дать установку. А хороших игроков просто не видно. Вся игра идёт через Заболотного. Это нормально?", — сказал Гасилин в эфире телеканала "Матч ТВ".
"Спартак" потерпел поражение в серии пенальти в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с махачкалинским "Динамо". В основное время встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. Гол в ворота хозяев на 87-й минуте забил нападающий Гамид Агаларов, реализовав 11-метровый. Счет сравнял полузащитник красно-белых Руслан Литвинов на 90+5-й минуте, после чего игра продолжилась серией послематчевых пенальти, где сильнее оказались гости (4:3).
Гасилин – об игре "Спартака": Станкович должен признать, что его идеи не работают
Бывший нападающий "Зенита" Алексей Гасилин высказался о работе главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича.
