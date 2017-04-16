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Превью. 32 тур. ФНЛ
Превью. 32 тур. ФНЛ
Сергей Рыжиков: прошу прощения у болельщиков "Рубина"
Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков через канал клуба на YouTube извинился перед болельщиками.
"Нет слов. Хочется извиниться за команду перед болельщиками, извиниться перед фанатами за эти полтора месяца, за то, как играем. Рецепт один. Продолжать работать, сплотиться. Нужно просто пережить этот период. После самой черной ночи обязательно наступает рассвет. Будем терпеть, футболисты будут работать.
Сами не понимаем, что происходит. "Рубин" не должен на таком месте находиться, не должен так играть. На матч с "Краснодаром" пришло тысячи четыре, наверное. Это показатель нашей игры, места в таблице.
Еще раз хочу попросить прощения. Есть восемь дней до Самары. Постараемся эту череду неприятных матчей прервать. Верьте в нас, болейте за нас. Спасибо, что приходите на стадион. Не бросайте нас", - сказал Рыжиков.
"Нет слов. Хочется извиниться за команду перед болельщиками, извиниться перед фанатами за эти полтора месяца, за то, как играем. Рецепт один. Продолжать работать, сплотиться. Нужно просто пережить этот период. После самой черной ночи обязательно наступает рассвет. Будем терпеть, футболисты будут работать.
Сами не понимаем, что происходит. "Рубин" не должен на таком месте находиться, не должен так играть. На матч с "Краснодаром" пришло тысячи четыре, наверное. Это показатель нашей игры, места в таблице.
Еще раз хочу попросить прощения. Есть восемь дней до Самары. Постараемся эту череду неприятных матчей прервать. Верьте в нас, болейте за нас. Спасибо, что приходите на стадион. Не бросайте нас", - сказал Рыжиков.
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