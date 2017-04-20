Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
"Спартак" чемпион?
Новости партнеров
Лента новостей:
17:56
Дополнительные точки выдачи паспортов болельщиков для КК-2017 откроются в Краснодаре и Санкт-Петербурге
Дополнительные точки выдачи паспортов болельщиков для КК-2017 откроются в Краснодаре и Санкт-Петербурге
16:18
Рустам Саяхов: руководство "Рубина" с радостью восприняло инициативу, которую проявили игроки (2)
Рустам Саяхов: руководство "Рубина" с радостью восприняло инициативу, которую проявили игроки (2)
15:53
Анатолий Бышовец: Смолов через "Эвертон" будет стремиться попасть в "Челси", "МЮ" или "Арсенал" (3)
Анатолий Бышовец: Смолов через "Эвертон" будет стремиться попасть в "Челси", "МЮ" или "Арсенал" (3)
15:22
Леонид Слуцкий: я выжат так, будто тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал (5)
Леонид Слуцкий: я выжат так, будто тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал (5)
10:51
Руслан Нигматуллин: пришельцы к нам не собираются, а значит никто "Спартак" уже не остановит (13)
Руслан Нигматуллин: пришельцы к нам не собираются, а значит никто "Спартак" уже не остановит (13)
08:22
Массимилиано Аллегри: "Барселона" не смогла нам забить в обоих матчах, это что-то неслыханное (1)
Массимилиано Аллегри: "Барселона" не смогла нам забить в обоих матчах, это что-то неслыханное (1)
Максим Григорьев готов к игре с "Томью", участие Кержакова под вопросом
Президент "Оренбурга" Василий Столыпин сообщил, что вратарь Дмитрий Абакумов и полузащитник Максим Григорьев готовы сыграть в матче 24-го тура чемпионата России с "Томью".
"Пока неизвестно (сможет ли сыграть Кержаков с "Томью" - прим.), медики предпринимают меры. Но с ним ничего страшного, может сыграть, а может и не сыграть. Романом тоже медицина занимается, его участие пока тоже под вопросом. У Абакумова и у Григорьева все в порядке, оба в строю и тренируются в общей группе.
У нас все люди взрослые, мы переговорили. У нас каждая игра финал, другого быть не может, и все знают, для чего мы туда едем - настрой однозначно только на победу. Не думаю, что может быть недонастрой, все всё прекрасно понимают - очень ответственная игра", - цитирует Столыпина ТАСС.
"Пока неизвестно (сможет ли сыграть Кержаков с "Томью" - прим.), медики предпринимают меры. Но с ним ничего страшного, может сыграть, а может и не сыграть. Романом тоже медицина занимается, его участие пока тоже под вопросом. У Абакумова и у Григорьева все в порядке, оба в строю и тренируются в общей группе.
У нас все люди взрослые, мы переговорили. У нас каждая игра финал, другого быть не может, и все знают, для чего мы туда едем - настрой однозначно только на победу. Не думаю, что может быть недонастрой, все всё прекрасно понимают - очень ответственная игра", - цитирует Столыпина ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.