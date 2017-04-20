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Максим Григорьев готов к игре с "Томью", участие Кержакова под вопросом

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин сообщил, что вратарь Дмитрий Абакумов и полузащитник Максим Григорьев готовы сыграть в матче 24-го тура чемпионата России с "Томью".

"Пока неизвестно (сможет ли сыграть Кержаков с "Томью" - прим.), медики предпринимают меры. Но с ним ничего страшного, может сыграть, а может и не сыграть. Романом тоже медицина занимается, его участие пока тоже под вопросом. У Абакумова и у Григорьева все в порядке, оба в строю и тренируются в общей группе.

У нас все люди взрослые, мы переговорили. У нас каждая игра финал, другого быть не может, и все знают, для чего мы туда едем - настрой однозначно только на победу. Не думаю, что может быть недонастрой, все всё прекрасно понимают - очень ответственная игра", - цитирует Столыпина ТАСС.
Теги: Столыпин Григорьев Кержаков М. Оренбург Томь
Сегодня, 18:25
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