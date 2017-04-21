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Гарри Реднапп: если Смолов достаточно хорош, то он добьётся успеха в "Эвертоне"
Главный тренер "Бирмингема" Гарри Реднапп считает, что форвард "Краснодара" Федор Смолов сможет заиграть в чемпионате Англии.
"Вы знаете, многие российские футболисты неплохо проявили себя в Англии, так что это может быть интересно. Конечно, если он достаточно хорош, то добьется успеха в "Эвертоне". Никаких проблем. Если ваш парень в порядке, то у него получится. Если человек может штамповать голы в России, то я вижу причин, по которым не будет делать это у нас", - цитирует Смолова "Спорт-Экспресс".
"Вы знаете, многие российские футболисты неплохо проявили себя в Англии, так что это может быть интересно. Конечно, если он достаточно хорош, то добьется успеха в "Эвертоне". Никаких проблем. Если ваш парень в порядке, то у него получится. Если человек может штамповать голы в России, то я вижу причин, по которым не будет делать это у нас", - цитирует Смолова "Спорт-Экспресс".
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