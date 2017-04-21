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Игорь Чугайнов: мы восхваляем Кутепова, но я не изменил мнения о нем

Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов считает, что защитник "Спартака" Илья Кутепов по своему уровню игры не соответствует сборной России.

"Последние игры сборной России показали, что мы и близко не готовы к конкуренции. Надо реально смотреть на себя. Мы восхваляем Кутепова, но я не изменил мнения о нем. Защитник в каждой игре совершает ошибки. Ну, сколько можно? Поэтому и Джикия играл против "Зенита". Он хоть помощнее его. Назовите хоть одну сильную сторону Кутепова? Почему Каррера тогда ставит его? Иногда тренер ставит из-за безнадежности. Просто некого ставить", - цитирует Чугайнова "Спорт FM".
Теги: Чугайнов Кутепов Спартак Сборная России
Сегодня, 21:28
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№4 Написал: перевод (Сегодня, 22:33) #
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online

Цитата: DROOZD
Чугайныч не пори куйню! Кутепов играет второй не полный сезон , а " восхваляем " мы кокорина , который вроде как на пике карьеры, но забивает не голы а на игру

Разговор о центральных защитниках,которые сегодня после отказа Игнашевича и Березуцкого дефицитная позиция в сборной.Чугайнов сам играл в центре зашиты.Причем здесь фамилия Кокорин.
Регистрация: 21.10.2016
№3 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 22:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Чугайныч не пори куйню! Кутепов играет второй не полный сезон , а " восхваляем " мы кокорина , который вроде как на пике карьеры, но забивает не голы а на игру


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:47) #
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Болеет за:
ЦСКА
Зато он первый по перехватам в Европе))))
Теперь перехватывает мяч, летящий в сторону скамейки спартака
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:33) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
а разве только кутепов? у нас пол сборной бездарей


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
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