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"Терек" продлит соглашение с Олегом Ивановым
"Терек" продлит соглашение с полузащитником Олегом Ивановым, сообщил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.
Действующий контракт Иванова с "Тереком" рассчитан до 30 июня.
"С Олегом Ивановым контракт будет продлен. На какой срок? Потерпите месяц, все узнаете", - цитирует Айдамирова ТАСС.
Главным тренером "Терека" является Рашид Рахимов. Он возглавляет команду с 2013 года. Действующий контракт 52-летнего специалиста с клубом рассчитан до конца сезона-2016/17. На вопрос, будет ли продлено соглашение с Рахимовым, Айдамиров ответил: "Решение примем в конце сезона".
Действующий контракт Иванова с "Тереком" рассчитан до 30 июня.
"С Олегом Ивановым контракт будет продлен. На какой срок? Потерпите месяц, все узнаете", - цитирует Айдамирова ТАСС.
Главным тренером "Терека" является Рашид Рахимов. Он возглавляет команду с 2013 года. Действующий контракт 52-летнего специалиста с клубом рассчитан до конца сезона-2016/17. На вопрос, будет ли продлено соглашение с Рахимовым, Айдамиров ответил: "Решение примем в конце сезона".
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