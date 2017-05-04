Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

"Терек" продлит соглашение с Олегом Ивановым

"Терек" продлит соглашение с полузащитником Олегом Ивановым, сообщил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

Действующий контракт Иванова с "Тереком" рассчитан до 30 июня.

"С Олегом Ивановым контракт будет продлен. На какой срок? Потерпите месяц, все узнаете", - цитирует Айдамирова ТАСС.

Главным тренером "Терека" является Рашид Рахимов. Он возглавляет команду с 2013 года. Действующий контракт 52-летнего специалиста с клубом рассчитан до конца сезона-2016/17. На вопрос, будет ли продлено соглашение с Рахимовым, Айдамиров ответил: "Решение примем в конце сезона".
Теги: Иванов Терек
Сегодня, 17:25
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.