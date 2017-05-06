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Валерий Петраков: вы бы видели лица ребят, когда мы вошли в раздевалку "Открытие Арены"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков поделился впечатлениями от поражения в матче 27-го тура РФПЛ со "Спартаком".

"Мы провели два разных тайма. В первом мы играли организовано, хорошо выходили из обороны, цеплялись. Во втором тайме ребятам не хватило силёнок. К сожалению, у нас нет адекватных замен для усиления игры. Выбор небольшой. Могли во втором тайме сыграть поинтереснее. Моё мнение – пенальти был достаточно сомнительный. Когда мы приехали на стадион и вошли в раздевалку, вы бы видели, какой у ребят был вид. Я знал, что придут болельщики, будут поддерживать команду. Готовить ребят времени не было, я предупредил их, чтобы не пугались.

Почему поставил в основу Солосина, а не Мелихова? Мелихов был не готов к игре в физическом плане. У него была большая нагрузка, он парень молодой. У Солосина же была небольшая травма, которую он залечил. Мелихов хорошо провёл свои матчи, но сегодня мы решили поставить Солосина", - цитирует Петракова "Чемпионат.сом".
Теги: Петраков Томь Спартак
Вчера, 22:31
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5
(3)
№5 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Вчера, 23:25) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
а увидев сортир на крестовском их ёпла треснули бы пополам


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№4 Написал: Hitman (Вчера, 23:00) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
такие прокладки как Петраков должны консервироваться в пердиве,а ребята школьники из Томи просто еще ничего не понимают им деньги кинули они бились и умирали за газпром
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: Sidhe (Вчера, 22:43) #
  • -2
  •  (8)

Цитата: maradona72
Да иди ты на хyй в пердив со своей Томью.

Уже smile


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: какзайчонок Москва (Вчера, 22:38) #
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Украли ничью ...Стыд то какой!
Регистрация: 15.03.2009
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Вчера, 22:34) #
  • -6
  •  (16)
online

Да иди ты на хyй в пердив со своей Томью.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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