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Мусса Думбия: "Арсеналу" по силам взять очки в матче с ЦСКА

Полузащитник тульского "Арсенала" Мусса Думбия, арендованный у "Ростова", после домашнего матча со своей бывшей командой подчеркнул, что коллектив отдал много сил.

"Игра получилась энергозатратной. Нам нельзя было терять очки, нужна была только победа. С точки зрения психологии груз ответственности давил на нас. Хорошо, что удалось выиграть и порадовать болельщиков. На поле сражались все футболисты, и победила именно команда. Меня это очень огорчило, что я получил четвёртую жёлтую карточку в сезоне, из-за которой пропущу встречу с ЦСКА. Но я верю в своих партнеров, им по силам взять очки в Москве. А я буду готовиться к матчу с "Амкаром", чтобы выложиться уже на 200 процентов", - цитирует Думбия "Спорт-Экспресс".
Теги: Арсенал Тула ЦСКА
Сегодня, 14:23
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(0)
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 15:19) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
laughing
Цитата: Invader
Кир Мяс,
Дурачок свиной, он дисквалифицирован и не сыграет laughing

Кто из двух?
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 15:17) #
  • 0
  •  (0)
online

Но я верю в своих партнеров, им по силам взять очки в Москве.


В стыках с "Енисеем" можете во что-нибудь поверить....
Регистрация: 5.02.2017
№2 Написал: Invader Invader (Сегодня, 14:33) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Кир Мяс,
Дурачок свиной, он дисквалифицирован и не сыграет laughing
Регистрация: 6.05.2017
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 14:32) #
  • -5
  •  (5)
online

Мусса забьет гол и Думбия забьет гол
Регистрация: 20.04.2016
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